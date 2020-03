Nuværende og tidligere ansatte har været del af kritisable forhold, mener Banedanmark. En er politianmeldt.

Banedanmark har politianmeldt en tidligere ansat for bestikkelse.

Den statslige styrelse har desuden fundet, at flere nuværende og tidligere ansatte har været involveret i kritisable forhold. De kan i visse tilfælde have været ulovlige.

Det oplyser Banedanmark til Ritzau.

Som eksempler nævner Banedanmark, at en entreprenør har fået hjælp til at udarbejde tilbud på opgaver for Banedanmark, invitationer til betalte fester og arrangementer og sponsorat til en privat fodboldklub.

Banedanmark har politianmeldt en tidligere ansat for sponsoratet, der var på cirka 4000 kroner.

Også entreprenøren, der har givet sponsoratet, er politianmeldt for bestikkelse.

Den statslige styrelse fik i sommeren 2018 henvendelser fra Berlingske om mistanke om bestikkelse, embedsmisbrug og tyveri. Mistanken var rettet mod 23 navngivne tidligere og nuværende ansatte i styrelsen.

På den baggrund satte Banedanmark en række interne undersøgelser i gang.

Blandt andet er over 600.000 mails fra 2011-2018 blevet genskabt. Det har ikke været teknisk muligt at genskabe mails, der var ældre end det, oplyser Banedanmark.

Der er på baggrund af de oplysninger "foretaget visse personalemæssige skridt", oplyser styrelsen uden at gå i detaljer med, hvad det betyder.

Styrelsen kan ikke afvise, at der også er nyere forhold end de, som den har opdaget. Den har bedt Kammeradvokaten om at foretage en ekstern undersøgelse af sagen.

Den vil gå i gang inden for de nærmeste uger, oplyses det.

/ritzau/