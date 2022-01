»Vi havde fået et tip om, at nogen ville gå efter vores familier. Derfor ville jeg holde vagt ved en kammerats bopæl den aften.«

En 31-årig Bandidos-rocker havde en overraskende forklaring, da han mandag eftermiddag var i vidneskranken ved Retten på Frederiksberg.

Her er han sammen med fire andre Bandidos-folk tiltalt for 29. januar sidste år i Valby at ville have dræbt en banderival fra gadebanden NNV (Nørrebro-Nordvest), som rockerne på det tidspunkt lå i konflikt med.

Ifølge politiets tiltalte mod de fem rockere havde de en nøje forberedt mordplan klar mod den ukendte NNV-fjende. Men efter politiets opfattelse måtte rockerne afbryde planen i sidste øjeblik, fordi politiet sørgede for at være solidt til stede i det påtænkte gerningsområde i Valby i København.

De fem rockere nægter sig skyldige i de alvorlige anklager om drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse under en bandekonflikt, men har været anholdt og varetægtsfængslet siden 29. januar sidste år.

Tre af dem blev anholdt i naturområdet Hedeland vest for København, hvor de i al hast var kørt til i to biler på den formodede gerningsaften, hvoraf den ene var stjålet få uger inden.

To af rockerne viste sig at være iført sorte handsker og skudsikre veste. I den ene bil fandt politiet på bagsædet et pistolhylster med en skarpladt, halvautomatisk Mauser-pistol.

I pistolen sad syv patroner, og i et reservemagasin lå yderligere seks patroner. Og i bagagerummet på den stjålne bil lå en grøn benzindunk med knap fem liter benzin, som efter politiets opfattelse formentlig skulle være brugt til at brænde bilen af med, hvis mordplanen var blevet ført ud i livet.

De fem Bandidos-rockere i den aktuelle retssag nægter sig skyldige i tiltalen for drabsforsøg. Foto: Ritzau Scanpix

Men ifølge den 31-årige Bandidos-rocker havde rockerne den aften ikke til hensigt at slå nogen ihjel – tværtimod var han mødt op, fordi han skulle holde vagt hos sin kammerat.

»Nogen i politiet med flere stjerner end jer havde givet os et tip om, at nogle af de æreløse hunde ville gå efter vores familier. Vi havde en mindre konflikt med dem på daværende tidspunkt – jeg ved ikke hvorfor,« forklarede han på de to anklageres spørgsmål.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis nogen dukkede op ved min kammerats bopæl. Jeg ved heller ikke, hvad jeg ville gøre, hvis jeg pludselig vandt i Lotto,« tilføjede han til anklagerne, der blandt andet undrede sig over, hvorfor rockeren ikke havde sin mobiltelefon med til at slå alarm med om nødvendigt.

Da han opdagede, at der kørte civile politibiler rundt ved området i Valby, besluttede han sig for selv at forlade stedet. I stedet kørte han til det øde naturområde Hedeland – angiveligt fordi han havde hørt, at nogen skulle holde møde der.

Allerede dagen efter nedskydningen af en bandeveteran fra NNV 2. januar sidste år i Hillerød blev Bandidos' nærliggende klubhus på Industrivænget ransaget af politiet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Rockeren kørte i en stjålet, rød Peugeot, som politiet et par dage før i største hemmelighed havde installeret aflytningsudstyr i. Politiet frygtede, at rockerne ville bruge den som flugtbil efter et mordattentat på en NNV-dødsfjende.

Aflytningen ventes at komme til at spille en central rolle i nævningesagen, men mandag kunne den på grund af tekniske problemer ikke afspilles i retten i første omgang. Kun nåede det at blive røbet, at en af rockerne tilsyneladende på et tidspunkt efter politiets opfattelse siger: »Så skal jeg bare skyde to«.

For op til anholdelserne havde politiet i største hemmelighed overvåget Bandidos-rockerne minutiøst.

Politiet havde fire dage før anholdelserne fået et tip om, at Bandidos-rockerne pønsede på et attentat i forbindelse med konflikten med NNV.

Efter fundet af en bilbombe under en Bandidos-rockers parkerede BMW blev flere boligblokke i Gyngemosen i Gladsaxe evakueret i januar sidste år. Foto: Privat

Rockerne havde angiveligt til det planlagte drab anskaffet sig en Peugeot, der et par uger før var blevet stjålet i forbindelse med et indbrud i et sommerhus i Jægerspris.

To dage før anholdelserne lykkedes det politiet at finde den stjålne Peugeot parkeret på en parkeringsplads på Borgmester G. Jensens Vej i Rødovre. I største hemmelig lavede politiet en diskret ransagning af bilen og installerede både gps-sporingsudstyr og aflytningsmikrofoner i den.

Og et par timer før anholdelserne begyndte de røde advarselslamper for alvor at blinke hos politifolkene, da man kunne se flere mænd begynde at indfinde sig ved og omkring den stjålne Peugeot.

Kort efter kørte bilen i selskab med et par andre biler fra parkeringspladsen, og tilkaldte civilpatruljer holdt så tæt øje med Bandidos-rockerne, at de efter politiets opfattelse opgav et planlagt mordforsøg på en ukendt bandefigur fra NNV omkring Glostervej i Valby.

Retssagen fortsætter onsdag.