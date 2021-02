I en længere periode før drab i Hillerød har politiet set "konfliktrelateret adfærd" mellem rockere og bande.

En ny bandekonflikt brød ud i begyndelsen af 2021. Eller rettere sagt: den blev registreret som en konflikt af politiet. For i længere tid har uroen ulmet mellem rockergruppen Bandidos og banden NNV.

Det fremgår af dokumenter, som Ritzau har fået aktindsigt i, i forlængelse af at politiet i slutningen af januar lukkede en række bandidosklubhuse på Sjælland og et enkelt i Randers.

Den 2. januar blev en bil med fire personer med tilknytning til banden NNV beskudt på Rønbjerg Allé i Hillerød. 38-årige Cem Kaplan mistede livet, og en anden mand blev såret.

I forlængelse af drabet udsendte Rigspolitiet en såkaldt konfliktvurdering, hvor det så at sige blev gjort officielt, at der var en konflikt i gang.

Men som aktindsigten i ovennævnte dokumenter viser, har der i længere tid været kurrer på tråden mellem de to grupper. Og hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) bekræfter politiinspektør Henrik Sønderby dette.

- Vi har i en periode forud for konfliktvurderingen haft oplysninger om konfliktrelateret adfærd imellem de to to grupper, siger Henrik Sønderby til Ritzau.

Betegnelsen "konfliktreletaret adfærd" dækker over forskellige forhold - ikke nødvendigvis af voldelig karakter - som i politiets øjne peger i retning af, at der har været en konflikt i gang.

Dokumenterne, som Ritzau har fået aktindsigt i, stammer fra Nordsjællands Politi. De øvrige politikredse har endnu ikke besvaret anmodningen om aktindsigt.

Nordsjællands Politi lukkede den 28. januar for adgang til tre bandidosklubhuse i henholdsvis Hillerød, Frederiksværk og Helsingør.

I begrundelsen for lukningerne angives dels drabet den 2. januar og et brandattentat mod klubhuset på Stubbedamsvej i Helsingør den 26. januar.

I andre politikredse har der i løbet af januar været en stribe episoder, som kan have relation til konflikten. Det har politiet imidlertid ikke bekræftet endnu.

Der er blandt andet tale om en sag, hvor en bilbombe blev anbragt under en BMW i Gladsaxe Kommune. Ekstra Bladet har skrevet, at bilen tilhører en bandidosveteran.

Der har også været en skudepisode i Bagsværd og en brandstiftelse mod en forretning på Nørrebrogade i København, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger relaterer sig til konflikten.

Hos Rigspolitiet vil Henrik Sønderby ikke gætte på, hvordan konflikten mellem Bandidos og NNV vil udvikle sig.

- Det er meget svært at sige noget om, lyder det fra politiinspektøren.

Hvorvidt en konflikt mellem to grupper er registret som igangværende af politiet har betydninger i flere sammenhænge. Det kan blandt andet medføre en hårdere straf, og det kan også bruges som begrundelse for at nægte indsatte prøveløsladelse.

