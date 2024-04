Bandidos' forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen fortæller til B.T., at man forventer, at der nu kommer en retssag mod Bandidos for at få klubben opløst.

»De vil køre en sag. Vi havde i starten af året lavet en aftale om en afhøring for at forklare, hvad man laver i Bandidos. Få dagen inden afhøringen kunne vi læse i pressen, at der var sendt en indstilling til sagen,« siger Michael Juul Eriksen og fortæller:

»Så vi har ventet at, at der ville komme en sag.«

Justitsministeriet har onsdag 12.00 indkaldt til et pressemøde om sagen om opløsning af rockergruppen Bandidos.

Tirsdag faldt der dom i en drabssag, hvor tre Bandidosmedlemmer blev dømt – to af dem for drab og den tredje for at formidle kontakten til drabsmændene for et bestilt overfald.

Justitsministeren har tidligere fortalt, at man vil opløse Bandidos efter grundlovens paragraf 78, der handler om retten til at danne foreninger. Her står der dog også, at foreninger, der virker ved vold eller anstiftelse til vold kan opløses ved dom.

Det er NSK (National Enhed for Særlig Kriminalitet, red.), der i flere måneder har efterforsket, om der er grundlag for at indlede en sag om opløsning.

På det seneste er flere rockerborge blevet ransaget i forbindelse med efterforskningen.

Tidligere er grupperingen LTF (Loyal to Familia, red.) den eneste forening, der er blevet gjort forbudt i Danmark.

Foreningen blev endegyldigt ulovlig, da Højesteret stadfæstede dommen i 2021. Opløsningen skete dengang med henvisning til, at LTF virkede ved vold.

Opdateres …

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast om forbudssagen: