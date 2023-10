En 45-årig bandeveteran fra københavnsområdet sad i sommeren 2019 bag tremmer i Vestre Fængsel.

Under opholdet skulle han ifølge Københavns Politi sammen med tre andre mænd have tæsket en anden indsat.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 45-årige bandeveteran, som B.T. har søgt aktindsigt i.

Den 45-årige er langt fra et ukendt ansigt. Tværtimod har han ifølge B.T.s research en meget lang karriere bag sig i det storkøbenhavnske bandemiljø. En karriere med skyderier, narko og vold.

Og det er da også vold, han igen er blevet tiltalt for. I anklageskriftet fremgår det, at de fire mænd skulle have overfaldet deres offer på en gårdtur 22. august 2019 ved 13-tiden.

Ifølge anklageskriftet skulle de have omringet det mandlige offer, inden de begyndte at tæske ham med både slag og spark.

Først skulle de have fastholdt offeret under angrebet, men da offeret faldt til jorden, fortsatte bygen af slag og spark i hovedet og på kroppen.

Udover overfaldet er den 45-årige også tiltalt for at have været i besiddelse af både en springkniv og foldeknive, da han blev stoppet af politiet 13. august og 28. december 2020. Samt et mindre forhold om 79 gram hash.

Den 45-åriges forsvarsadvokat Jane Ranum fortæller til B.T., at hun ikke har nogen kommentarer til sagen.

Det er under 14 dage siden, at den 45-årige mand blev idømt et år og to måneders fængsel for et særdeles groft overfald, hvor han stak en mand i hovedet med kniv og påkørte ham med bil.

Her var der tale om et opgør i et kriminelt miljø.

Lyt her til B.T.s uddybende podcast om kriminalitet her: