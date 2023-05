»Jeg kan slet ikke huske, hvad der skete,« starter den unge mand med at sige.

Vidnet er iklædt lyst tøj og hvide sneakers og har taget plads i midten af den store retssal i Københavns Byret.

Han er indkaldt i en retssag, hvor tre mænd er tiltalt for vold.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, stødte de tre sammen i et voldeligt overfald 22. februar 2022 midt København 16.17 i krydset ved mellem Hyltebro og Nørrebrogade.

De tre mænd på anklagebænken har alle tråde til det kriminelle miljø i København. En af dem er et tidligere ledende medlem af den berygtede bande NNV.

Vidnet er indkaldt i retssagen for at fortælle, hvad han så den dag i februar sidste år.

»Jeg havde været oppe hos en ven og male hans lejlighed, vi havde drukket nogle øl,« siger den unge mand, da anklageren spørger ham, hvorfor han har svært ved at huske, hvad der skete på Nørrebrogade.

»Hvad så du, da du kom gående på Nørrebrogade,« spørger anklager Andreas Emil Christensen vidnet.

»Det kan jeg ikke huske,« siger vidnet igen.

»Så du slet ikke noget i krydset, da du var på Nørrebrogade 22. februar sidste år,« spørger anklageren igen vidnet.

»Det er lang tid siden, jeg ikke huske noget fra den dag,« siger den unge mand igen til anklagerens store forbløffelse.

»Du kan heller ikke huske, at du ringede til politiet efter episoden på Nørrebrogade?«

»Nej, ikke rigtigt, jeg mener, at de ringede til mig,« siger vidnet.

Her efter husker anklager Andreas Emil Christensen vidnet på, at han udtaler sig under strafansvar.

Men det hjælper ikke på den unge mands hukommelse. Han fortæller dog, at han har set et slagsmål mellem to mænd. Men mere kan han ikke huske.

»Du har fortalt til politiet, at den ene mand gik ud af bilen med en pistol?«

»Det kan jeg ikke huske, at jeg skulle have sagt,« siger vidnet igen.

»Har du generelt svært ved at huske ting?« spørger anklageren ham.

»Det vil jeg ikke mene,« lyder det.

Vidnet kan dog huske, at han ikke havde fået noget at spise den pågældende dag. Ifølge ham er det nok manglende indtag af mad, der fører til, at de øl, som vidnet har drukket tidligere på dagen, påvirker ham i en sådan grad, at han ikke kan huske, hvad han har sagt.

Vidnets svar får flere i retssalen til at smile, og dommeren må flere gange sige, at vidnet allerede har sagt, at han ikke kan huske noget.

Anklager Andreas Emil Christensen giver dog ikke let op, men han må sande efter gentagne spørgsmål om både vidnets tidligere forklaring og til episoden, at manden ikke kan hjælpe med opklaringen af sagen.

Tidligere på dagen viste anklageren flere overvågningsvideoer fra Nørrebrogade, da overfaldet fandt sted. Her kunne man se, at først en sort Mercedes kørte hen til et lyskryds og holdt for rød – lige efter den standser en sølvgrå Volkswagen Passat.

Her kan man se, at en mand i shorts løber hen mod Mercedes, der gasser op og kører ud i krydset i menneskemyldret på Nørrebrogade.

Bilen stopper og ud springer en mand med pistollignende genstand, som politiet mener, er en attrap.

Det ender i tumult mellem de to mænd, der både slår og sparker hinanden.

Føreren af den anden bil løber hen mod de to mænd. Her er det politiets opfattelse, at han forsøger at stikke en manden med attrap-pistolen med en kniv.

De tre mænd nægter sig skyldige.

Retssagen fortsætter 31. maj – B.T. følge sagen.

