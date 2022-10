Lyt til artiklen

»Det er en flot cykel, du har. Den giver du lige til os.«

Det kan være koldt og vådt at være madbud på cykel i denne periode. Men ikke nok med at, cykelbudene skal kæmpe mod vejret, så skal de også kæmpe mod bander, som stjæler deres dyre elcykler.

Det skriver Cyklistforbundet i en pressemeddelelse.

Det står så grelt til, at madudbringningsvirksomheden Just Eat Takeaway har fået stjålet over 145 dyre elcykler på et år til en samlet værdi af 4,8 millioner kroner.

»Det er folk fra 14 år op til 20 år, der kommer i grupper af fire-fem unge og henvender sig til vores bude og siger: 'Det er en flot cykel. Må vi godt se lidt på den?' Og så ved budene godt, hvad klokken er slået. Banden stikker af med den,« siger Philip Karnøe, der er HR-partner i Just Eat Takeaway.

På det seneste er overfaldene eskaleret i brutalitet. Elcyklerne bliver både røvet direkte fra budene og stjålet, mens de er parkerede.

»Der var nogen, der kom hen og satte en hånd i lommen og sagde, at de havde en kniv og sagde: 'Giv mig din cykel.' Og så sent som i denne weekend har det resulteret i overfald, hvor de er blevet skubbet og slået,« siger Philip Karnøe.

I Cyklistforbundet er vicedirektør Jane Kofod ærgerlig over, at tyverierne risikerer at sætte hindringer i vejen for, at levering med bil kan skiftes ud med levering med cykel og dermed stoppe den grønne omstilling.

Københavns Politi håndterede i begyndelsen tyverierne som almindelige cykeltyverier, men tager sagen mere alvorlig nu – blandt andet efter, at Just Eat Takeaway skrev en mail til både politiet og Cyklistforbundet, hvor de beskrev, hvor alvorlig situationen var.