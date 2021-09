Grupperinger, som gør sig i kriminelle aktiviteter, gør livet utrygt for odenseanske kolonihaveejere.

Et problem, som har været kendt i flere år, og som man nu forsøger at afhjælpe med tre helt konkrete tiltag.

Onsdag aften afholdt politi og kommune møde med kolonihaverepræsentanter, som skulle være med til at afklare, hvordan man kommer frygten i de tre foreninger Søndergårds Haver, Biskorup og Martins Minde i Odense, skriver Fyens.dk.

»Vi kan ikke leve med, at lovløse bander kan få lov at skræmme og intimidere borgere, som har købt en kolonihave for at have et sted, de kan slappe af,« siger by- og kulturrådmand, Venstres Christoffer Lilleholt, til B.T. Odense.

Rådmanden uddyber desuden, hvilke tiltag man vælger at sætte ind med. Man vil nemlig gøre kontakten med myndighederne nemmere tilgængelig og samtidig stresse banderne i de tre foreninger.

Han lister de tre ting op, der blev besluttet på mødet, hvor også byens socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel, beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro fra SF, haveforeningerne samt Fyns Politi var med.

I fremtiden opretter man en indsatsgruppe i kommunen, som man kan ringe efter, hvis man føler sig utryg. Derudover laves der en anonym hotline, hvor man kan tippe politiet om ulovligheder, og sidst vil myndighederne tage ud med målebånd, så der kan sættes ind overfor de store huse, som banderne blandt andet ulovligt har bygget i foreningerne, fortæller Christoffer Lilleholt.

Adspurgt hvorfor man ikke har sat ind på denne måde tidligere, når det er et velkendt problem med banderne i kolohaverne, svarer rådmanden, at man hele tiden forsøger at gøre indsatsen bedre.

»Nu sætter vi i særdeleshed ind i foreningerne tæt på Vollsmose, og det handler meget om samarbejdet med borgerne. Hverken kommune eller politi er til stede hele tiden og ser, hvad der sker derude,« siger han.

»Det er vigtigt, at vi stresser banderne mest muligt, så det ikke bliver nemt for dem at være i de her foreninger, hvor de har gjort livet surt for andre.«

Også borgmesteren tager problemet alvorligt, kan man læse i Fyens Stiftidende.

»Der er kriminelle elementer, som prøver og delvist er lykkedes med at overtage styringen i de her haveforeninger. De intimiderer og skaber utryghed for andre, og det er slemt. Det skal vi skubbe tilbage, for det er ikke meningen med en kolonihave, hvor man skal hygge sig,« sagde han i forbindelse med mødet onsdag til avisen.