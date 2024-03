Typisk har elektronikvarer og alkohol været bag lås og slå i supermarkeder.

Men nu er detailhandlen i Spanien nødsaget til at låse en ny type varer fast – endda en vare, der er fast del af Middelhavskosten.

For lige nu er både olivenolie og solsikkeolie de varer, som tyve oftest stjæler i supermarkederne i Spanien.

Det skriver Sky News på baggrund af en ny opgørelse fra supermarkedskoncernen Tu Super.

Ifølge Ruben Navarro, der er direktør i kæden, er det organiserede bander, der står bag olityverierne.

»Olivenolie er den perfekte vare for dem at stjæle, fordi de let kan sælge det videre,« siger Ruben Navarro til Sky News.

Selvom inflationen har været støt dalende, og fødevarer generelt er faldet i pris, så stiger og stiger priserne sydens flydende 'guld', olivenolie.

De stigende priser skyldes især en meget ringe olivenhøst i 2023, da flere sydeuropæiske lande havde lange tørkeperioder.

Det er især de store dunke med flere liter, der er i høj kurs på det sorte marked, lyder det.

Spanien er det land i Europa, der producerer mest olivenolie. Og det er også et af de lande, der bruger mest olie i madlavningen.

Ifølge opgørelsen er alkohol den næstmest stjålne varer, derefter kommer Iberico skinke.

Sky News skriver, at en liter olivenolie af god kvalitet for fem år siden kostede 5 euro (37,5 kroner, red.). I ligger prisen på 14 euro, hvilket svarer til 105 kroner.