Under bandekrigen i København forsøgte medlemmer fra grupperingerne LTF og Brothas at slå hinanden ihjel igen og igen.

Torsdag sad en lille snes af dem, som politiet betragter som nogle af hovedpersonerne i konflikten, ansigt til ansigt med hinanden.

Skarp bevogtet af en talstærk politistyrke i skudsikre veste skulle to formodede topfigurer fra Brothas i vidneskranken ved Retten på Frederiksberg.

Og over for dem sad 16 formodede medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF), som er tiltalt for to drabsforsøg på bandefjender 23. oktober 2017 under et stormløb i Mjølnerparken.

Hensigten var ifølge anklageskriftet at slå fem af topfigurerne fra Brothas ihjel, men torsdag var to af de mulige ofre ikke meget for at hjælpe anklageren fra vidneskranken.

Tværtimod gjorde de begge nærmest alt for at bagatellisere hændelserne i Mjølnerparken, der ifølge politiet var tæt på at kunne have kostet dem livet.

»Datoer og mig er ikke de bedste venner. Det var nogle slemme år, hvor mange ting skete,« lød det fra den 32-årige MR.

»Jeg kan kun huske en episode, hvor vi sad nogle stykker ved andengården (i Mjølnerparken, red.). Pludselig sagde en af mine brødre »Løb, løb!«, men bagefter sagde han, at det bare var for sjov. Han skulle se, om vi var vågne,« tilføjede MR.



Stort set samme forklaring lød der også fra et andet af de vidner, som politiet mener, de 16 tiltalte ville dræbe.

»Det var en joke fra Wurdi (Brothas-veteranen Wurdi Kalif, 30, der blev dræbt en uge efter, red.). Men jeg så ikke nogen maskerede personer komme løbende,« bedyrede også den 32-årige BH.

Da anklager Tomas Hugger foreholdt ham, at han ifølge en tidligere retsbog har forklaret i et andet retslokale, at han løb fra 10-12 maskerede mænd, fordi han frygtede for sit liv, benægtede BH fortsat.

»Den episode har ikke fundet sted. Det er rent Netflix, det der. Jeg har ikke forklaret sådan, Tomas.«

Bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) er nu blevet forbudt, og det er strafbart at reklamere med sit tilhørsforhold til banden.

»Du er sikker på, at du ikke har forklaret sådan til retten, selv om det står i retsbogen,« ville retsformanden vide.

»Ja, jeg ved sgu da selv, hvad jeg har sagt,« lyd det fra den tydeligt irriterede BH.

Der er afsat over 20 retsdage til den langvarige nævningesag, hvor de 16 tiltalte risikerer domme på helt op til 20 års fængsel, hvis de findes skyldige i det dobbelte drabsforsøg på Brothas-fjendernes hjemmebane i bebyggelsen Mjølnerparken på Nørrebro under bandekonflikten.

Tre af dem er udenlandske statsborgere og risikerer også udvisning.

De nægter sig alle skyldige.

Tre af de fem centrale Brothas-folk, der ifølge politiet var målet for stormløbet, blev i øvrigt ugen efter igen udsat for et nyt angreb ved A&O-Hostel ved Tagensvej.

Her blev den 30-årige Wari Khalif Yusuf med kælenavnet 'Wurdi' dræbt i en byge af skud, mens Brothas-lederen Mohamed El Addouti blev såret af et et skud i højre knæ og i munden. Kuglen ramte hans mobiltelefon, som han gik og talte i, og tog også en tand med.

Han nåede sidste år at blive dømt flere gange og blev ídømt udvisning i to forskellige sager.