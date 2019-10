Lørdag den 28. januar 2017 sætter Bachir Hussein, som ifølge politiet er medlem af den hårdkogte bande Brothas fra Ydre Nørrebro, sig ind i en bil med kurs mod Malmø.

Han skal lave nogle penge.

Bachir Hussein kører over Øresundsbroen og fylder bilen med slik og chokolade, som han vil sælge i sin slikbutik Candy Guf på Heimdalsgade 3 på hjørnet af Nørrebrogade et stenkast fra Mjølnerparken, hvor Brothas holder til.

Men så klapper fælden...

Bachir Hussein (tegnet bagfra) benægtede under et retsmøde i februar i år, at han skulle være medlem af banden Brothas, selv om han står opført på politiets liste over bandemedlemmer.

B.T. afslørede i går, at der helt åbentlyst sælges ulovligt slik på Nørrebro. Samtidig oplyser Skattestyrelsen, at i omkring halvdelen af skattemyndighedernes kontroller på landsplan har kioskerne og slikbutikkerne ikke betalt sukkerafgifter og moms af det slik, de sælger.

I en ny serie undersøger B.T., hvad der foregår bag butiksfacaderne på Nørrebro.

...Men tilbage til Bachir Hussein: Skattemyndighederne har fulgt med på sidelinjen. Bachir Hussein har ikke registreret sig som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen i Danmark.

Skattemyndighederne og siden anklagemyndigheden mener, at han har svindlet ved ikke at betale danske afgifter af de 372,79 kilo slik og chokolade, han hentede i Sverige.

Derfor sætter B.T. fokus på Nørrebro B.T. sætter i den kommende tid fokus på handelslivet på Nørrebro, nærmere bestemt den 3,3 kilometer lange strækning fra Nørrebrogade 1 til Frederikssundsvej 90, som har en tæt koncentration af butikker, der ofte er på kant med love og regler. Af en fortrolig orientering fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg fra september 2018 samt åbne oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det bl.a., at: I ca. halvdelen af skattemyndighedernes kontroller på landsplan har kiosker og slikbutikker ikke betalt sukkerafgifter og moms. B.T. undersøger: Hvad foregår der egentlig bag butiksfacaderne i de 24 slikbutikker og kiosker, der ligger på den 3,3 kilometer lange strækning?

Otte procent af alle frisørsaloner i Danmark snyder bevidst med skat og moms, og 26 ud af 110 kontrollerede frisørsaloner på landsplan har momsfejl. B.T. undersøger: Hvordan kan det lade sig gøre at drive frisørsalon på Nørrebro, når der blot er 85 meter i gennemsnit mellem de 39 saloner?

Tre ud af otte guldsmede på landsplan har skattefejl. Samtidig viser en aktindsigt, at der er store problemer blandt guldsmedene på Nørrebro med at overholde lovgivningen om stempling af ædelmetal. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaden blandt de 24 guldsmede på Nørrebro?

11 ud af 11 kontrollerede grønthandlere på landsplan har fejl i skatten, og otte ud af 11 har momsfejl. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaderne hos grønthandlerne og super-basarene på Nørrebro?

Københavns Byret er enig. Den 5. februar i år idømmer byretten Bachir Hussein en bøde på 10.000 kroner, ligesom han dømmes til at betale sagens omkostninger. Det fremgår af dombogen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Da dommen falder, er Bachir Hussein i færd med at afsone en dom på tre måneders fængsel for bl.a. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og for at overfuse to politimænd med ukvemsord som 'små hunde', 'pansersvin' og 'bøssesvin'.

Bachir Hussein er ikke den eneste person i bandemiljøet, der har set fidusen i at lave penge i slikbranchen.

Det er nemlig en gesjæft, hvor gevinsten ved at unddrage sig afgifter og moms er stor – cirka 32.500 kroner pr. ton ulovligt importeret slik – og sanktionerne er forholdsvis milde. Som i Bachir Husseins tilfælde ofte en bøde. Hvis man overhovedet bliver taget i svindlen.

Her er Bachir Husseins i dag lukkede slikbutik på Nørrebro.

Og den simple ligning tiltrækker bandemedlemmer og andre kriminelle grupperinger, fortæller Michael Rosenmark, leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold, der arbejder tæt sammen med skattemyndighederne og politiet i indsatsen mod svindel i slik- og fødevarebranchen.

Ofte holder de hårdkogte kriminelle sig i baggrunden og får andre til at gøre det beskidte arbejde.

»Vi har snakket med en del stråmænd. Det er typisk nogle unge mænd, som står opført som ejere og direktører af virksomhederne. De fortæller stort set den samme historie: at de på grund af gæld har solgt deres NemID eller er blevet truet til at aflevere deres NemID, og så bliver der foretaget ting i deres navn, de ikke ved noget om,« siger Michael Rosenmark.

»De tør ikke anmelde det til politiet, men fortæller os, at det er bander og andre kriminelle grupperinger, der har truet dem til det. Den konkrete viden og de oplysninger, vi får, giver vi selvfølgelig videre til politiet.«

Anne Sofie Hedemann, som er underdirektør for afgifter i Skattestyrelsen, fortæller, at skattemyndighederne arbejder tæt sammen med politiet, og at falske fakturaer er en del af gamet i slikbranchen.

»Politiet er meget villige til at tage med (på kontroller, red.), for de vil rigtig gerne ud i de miljøer, hvor vi er utrygge. Politiet spørger også os, om vi vil med ud i nogle miljøer, der kunne have vores interesse. Det kan være i bandemiljøerne eller andre områder, hvor der kan være tale om organiseret kriminalitet,« siger Anne Sofie Hedemann.

Københavns Politi oplyser, at sagerne om svindel i slikbranchen i 'ny og næ' har relation til bandemiljøet, men at det ikke er politiets oplevelse, at de organiserede bander spiller en stor rolle i slikbranchen.

»Når vi modtager en sådan anmeldelse fra Fødevarestyrelsen, vil det typisk være enten en bødesag eller en straffesag, som vi så efterforsker. Vi kan ikke komme ind på de nærmere efterforskningsskridt, men vi tager de skridt, sagen kræver,« siger leder af Afdeling for økonomisk kriminalitet vicepolitiinspektør Peter Reisz.

Bachir Hussein oplyser gennem advokat Anders Schønnemann Olesen, at han ikke ønsker at kommentere sin dom for svindel med slik.

Han benægtede i øvrigt under et retsmøde den 8. februar i år, at han var medlem af banden Brothas, selv om han ifølge anklageren stod på politiets liste over bandemedlemmer. I denne sag sad Bachir Hussein imidlertid ikke på anklagebænken, men var indkaldt som vidne i den brutale bandekonflikt mellem LFT og Brothas i 2017.