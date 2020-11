Historisk retssag om Loyal To Familias blodige cv. Anklagere kræver i Østre Landsret foreningen opløst.

Efter et drab på en mand på åben gade på Frederiksberg udvekslede to mænd fra banden Loyal To Familia på telefonen bemærkninger om sagen, mens politiet lyttede med.

"Det var en god likvidering".

Episoden bliver mandag præsenteret for Østre Landsret i en retssag, hvor to anklagere kræver banden opløst i medfør af Grundloven.

Loyal To Familia virker ved vold, lyder hovedbegrundelsen, og i den forbindelse fremhæves tre væbnede konflikter, som LTF har været deltager i. På bundlinjen står 63 skudepisoder i det offentlige rum, 17 sårede og fem dræbte.

Et stort antal mænd fra banden har fået fængsel, og påstanden fra anklagerne er, at LTF er ansvarlig for medlemmernes kriminalitet. Noget af påstanden afspilles endda på skærmene i retssal syv.

En flok maskerede mænd ses springe ud af tre biler ved Mjølnerparken i København og returnerer kort efter - målet for aktionen, en person fra banden Brothas, var alligevel ikke til stede.

- Det giver mindelser om et kommandoraid, kommenterer den ene anklager, senioranklager Emil Folker, billederne fra en overvågningsvideo.

Sagen er historisk. Det er første gang i næsten 100 år, at Østre Landsret skal votere i en sag om tvangsopløsning af en forening. I Københavns Byret blev der i januar i år nikket til indgrebet, men LTF har anket til landsretten.

Retssagen handler især om stykke 2 i Grundlovens paragraf 78. Den siger, at foreninger, der virker ved vold, eller som udfører "strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom".

Anklagerne er med på, at bestemmelsen blev indført for at ramme for eksempel fascister eller andre foreninger med et politisk virke. Og netop derfor er der tale om en misforstået brug af Grundloven, har tidligere været en indvending fra advokat Michael Juul Eriksen, der forsvarer Loyal To Familia.

- Men forsvaret står helt alene tilbage på perronen med det synspunkt, siger senioranklager Emil Folker. Den drillende bemærkning skyldes, at der ifølge anklagemyndigheden ikke findes lærde jurister, der har samme udlægning som Juul Eriksen.

Mandag forsøger anklagemyndigheden også at sandsynliggøre, at LTF faktisk er en forening i Grundlovens forstand. Politiet har fundet vedtægter med regler om dit og dat - "ingen unødvendig afpresning", "alle mand skal holde sig fra hinandens kærester, koner, ekskærester og ekskoner" og andet.

Også kontingent og markant støtte til fængslede LTF'ere hæfter den anden anklager, senioranklager Lasse Biehl, sig ved. Det var op til 2000 kroner om måneden.

Også andre kendetegn på en fast struktur og organisering hæfter anklageren sig ved. For eksempel en episode fra fængslet på Enner Mark, da lederen, Shuaib Khan, blev løsladt. Over 30 mænd var mødt frem. En video viser, at han ikke selv bærer sine ejendele ud til den ventende bil.

- Det har man folk til, kan man se, konstaterer Lasse Biehl.

Forsvareren kommer til orde på torsdag, før landsretten indleder voteringen.

/ritzau/