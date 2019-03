13 mænd - herunder flere medlemmer af LTF - er fundet skyldige i en lang række grove forbrydelser.

Afpresning. Vold. Ulovlig tvang, bedrageri og tyveri.

Et enigt nævningeting har ved Retten i Roskilde fundet 13 mænd skyldige i en omfattende sag, som omfatter en bred vifte af alvorlig kriminalitet.

Flertallet af de tiltalte er medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF). De er i alderen 22 til 35 år. Retten har taget stilling til 26 anklagepunkter, der fordeler sig over et 16 sider langt anklageskrift.

Ti af de tiltalte er i forskelligt omfang fundet skyldige i afpresning af særlig grov beskaffenhed og vold - til dels af særlig rå, brutal og farlig karakter. Samt ulovlig tvang, dokumentfalsk, bedrageri og bedrageriforsøg

Syv af de tiltalte er i forskelligt omfang fundet skyldige i besiddelse og videreoverdragelse af kokain og hash.

Fire af de tiltalte er fundet skyldige i at have været i besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder - til dels som led i en bandekonflikt mellem Loyal To Familia og den rivaliserende bande Brothas.

Desuden er tre af mændene fundet skyldige i indbrudstyveri og forsøg på hæleri. En enkelt er fundet skyldig i vold mod en fængselsbetjent, og en anden er fundet skyldig i trusler rettet mod et vidne.

I alt 14 mænd var tiltalt i sagen. En er blevet frifundet. Han var alene tiltalt for besiddelse af skydevåben under konflikten mellem LTF og Brothas.

Dommen ventes afsagt i begyndelsen af april.

/ritzau/