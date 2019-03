Byret har valgt at fængsle fire mænd i fire uger. Det har de kæret. Mændene sigtes for at have påkørt en mand.

Fire bandemedlemmer skal blive bag tremmer i fire uger. Det har en dommer ved Retten i Aarhus torsdag besluttet, men den kendelse har mændene kæret til landsretten.

De fire er sigtet for bevidst at have påkørt en 25-årig mandlig fodgænger i Aarhus 23. februar klokken 04.45.

Det bekræfter Østjyllands Politi.

- Det er vores opfattelse, at den påkørsel er sket som led i den verserende bandekonflikt i Aarhus, oplyser politiets presseafdeling.

Tre af mændene er henholdsvis 19, 20 og 20 år gamle og har ifølge politiet tilknytning til grupperingen Trillegården.

De skulle fremstilles ved Retten i Aarhus klokken 09.30 sigtet for kvalificeret vold i forbindelse med episoden, der fandt sted i krydset ved Silkeborgvej og Christian Winthers Vej.

Da grundlovsforhøret skulle til at gå i gang, dukkede en fjerde mand op. Han var blevet sigtet i sagen dagen forinden, men det var ikke lykkedes politiet at finde frem til den 19-årige mand.

Han fik dog nys om, at han var eftersøgt og sigtet i sagen, så derfor troppede han frivilligt op til grundlovsforhøret torsdag formiddag. Han blev anholdt på stedet og fremstillet som de andre.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvorfor politiet vurderer, at påkørslen er sket som led i en bandekonflikt.

Politiet oprettede for en måneds tid siden en visitationszone i dele af Aarhus. Det blev netop gjort på grund af konflikter mellem grupperinger i byen.

Zonen blev mandag forlænget i tre uger.

I visitationszonen kan betjente foretage kropsvisitationer, undersøge tøj, biler eller andet, for at finde ud af om nogen har for eksempel våben på sig. Det kan de gøre uden at have en konkret mistanke mod den pågældende.

/ritzau/