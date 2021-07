Livstid og 16 års fængsel.

Sådan lyder straffene til fem unge mænd fra det svenske bandemiljø, der torsdag blev kendt skyldig i at have skuddræbt to mænd fra en rivaliserende svensk bande i Herlev forrige sommer.

Tre af de dømte får livstid, mens to af dem får 16 år, fordi de var under 18 år på gerningstidspunktet. Det har Østre Landsret afsagt fredag formiddag.

»Det er en meget hård forbrydelse, I har begået. Der er ingen formildende omstændigheder,« siger dommer Annette Dam Ryt-Hansen.

I byretten fik tre af mændene også livstid, mens de to yngste fik 20 år. Landsretten stadfæster altså en del af afgørelsen fra byretten, men giver to af dem en mildere straf.

Drabene skete under en brutal likvidering i Sennepshaven i Herlev i sommeren 2019. Det ene offer med tilnavnet 'Gucci' blev ramt af 19 skud, mens det andet offer med tilnavnet 'Frankie' blev ramt af ét skud i højre lår og døde af forblødninger.

Der blev også skudt efter en tredje mand, som lykkedes at flygte fra stedet.

Både byretten og landsretten mener, at drabene skete som led i en svensk bandekonflikt mellem banderne Dødspatruljen og Shottaz, der hører til i forstaden Rinkeby ved Stockholm.

Ifølge politiet tilhørte de to ofre Shottaz, som 'Frankie' menes at have været leder af, mens de fem dømte har tilknytning til Dødspatruljen. En af de fem dømte med tilnavnet 'Makelele' menes at være en ledende figur i Dødspatruljen.