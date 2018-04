En 27-årig mand er tiltalt for drabsforsøg på fire personer efter et skyderi på Nørrebro i september.

København. Et skyderi på Nørrebro i København i september sidste år bundede i et skænderi om en dårlig parkering.

Skænderiet opstod, efter at en bil blev parkeret, så den blokerede for en anden, der dermed ikke kunne komme ud.

Sådan forklarer den 27-årige mand, der onsdag erkender, at han den aften affyrede i alt 11 skud, der blandt andet blev rettet mod en 19-årig mand og tre tilsyneladende tilfældige cyklister.

Bilen, der blev parkeret forkert, tilhørte den 27-åriges kammerat.

- Under skænderiet var der en, der havde spyttet på mig. Det blev jeg vred og frustreret over, så jeg gik tilbage senere på dagen for at give dem en dummebøde, siger manden, der er medlem af banden Loyal To Familia (LTF), i Københavns Byret onsdag.

Han er tiltalt for tre forhold om drabsforsøg på fire personer og to andre forhold om at bringe yderligere to personers liv i fare. Manden erkender at have skabt en farlig situation med sine skud, men nægter drabsforsøgene.

Skudepisoden fandt sted natten til 21. september sidste år.

Her begyndte den 27-årige ifølge anklageskriftet med at affyre fem skud mod en 19-årig mand foran forretningen 10 Plus på det ydre Nørrebro. Ingen af skuddene ramte den 19-årige.

Kort efter skød det 27-årige LTF-medlem to gange mod en anden butik i nærheden.

Herfra blev skuddene tilsyneladende mere tilfældige. For efter skuddene mod den anden butik affyrede manden angiveligt to skud mod en cyklist, der kørte forbi. Også her missede han sit mål.

Herefter løsnede det pistolførende bandemedlem to skud mod to cyklister. Det ene strejfede en mands lår. Det andet skud ramte en svensk kvinde i ballen. Begge overlevede.

Onsdag forklarer den 27-årige, at skuddene ikke var rettet mod cyklisterne, men i stedet forretninger, hvis ejere havde deltaget i skænderiet tidligere på dagen.

Anklagemyndigheden mener, at skuddene blev affyret med det formål at starte en konflikt i bandemiljøet.

Grunden til det er, at området på Nørrebro, hvor skuddene blev affyret, på daværende tidspunkt angiveligt var Brothas-territorium - en rivaliserende bande til LTF. Men det afviser den 27-årige mand.

Sagen bliver ført som en nævningesag, så der vil blive nedlagt påstand om en fængselsstraf på minimum fire år.

Vurderer retten, at skyderierne skete i forbindelse med en væbnet bandekonflikt, bliver straffen fordoblet.

