Et mangeårigt bandemedlem truede med at skyde en person, hvis han ikke betalte 120.000 kroner.

»Så skyder jeg dig, dit svin«, lød det ifølge politiet.

De første trusler kom tre måneder efter, at det tidligere Brothas-medlem var blevet idømt seks og et halvt års fængsel for et dobbelt drabsforsøg.

Anklagemyndigheden mener, han brugte sin mulighed for uledsaget udgang fra den psykiatriske institution Sct. Hans til at begå ny kriminalitet.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

B.T. har været i kontakt med den tiltaltes forsvarsadvokat. Han har ingen kommentarer til sagen, og det er derfor uvist, hvordan den 41-årige forholder sig til tiltalen.

Den 41-årige erkendte i marts 2020, at han havde skudt to personer på Nørrebro tilbage i 2013. En dengang 19-årig mand blev ramt i hovedet, men overlevede.

Retten mente dog ikke, at han var rask nok til at afsone sin straf i et almindeligt fængsel, og derfor blev han placeret på det psykiatriske hospital Sct. Hans.

Det fremgår af anklageskriftet, at det var herfra, han sendte et brev, hvor han truede med at finde den pågældende person, hvis der ikke blev betalt 120.000 kroner.

»Kom med 120, så lukker vi den her, og ellers finder jeg dig på min orlov, og den her gang bliver det uden de pæne handsker,« stod der.

En måned senere sendte han endnu et trusselsbrev afsted.

»Høre jeg intet eller ser pengene, kan du se dig selv som en jagtet mand!!! og du ved, jeg holder mit ord.«

Under sin behandling fik det mangeårige bandemedlem lov til at komme på uledsaget udgang, hvor han ifølge politiet holdt ord.

Den 41-årige er tiltalt for at bruge sin uledsagede udgang i maj 2021 til at opsøge personen, han tidligere havde truet via brev.

Ved besøget udsatte bandemedlemmet angiveligt personen for vold og trusler.

Anklagemyndigheden mener, at bandemedlemmet skulle have slået den forurettede to gange for at få ofret til at betale de 120.000.

»Jeg er ligeglad med, om jeg skal slå dig ihjel foran dine børn i aften,« skulle bandemedlemmet efterfølgende have sagt.