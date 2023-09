Flankeret af fire bevæbnede betjente ankom et 26-årigt bandemedlem tirsdag formiddag til Københavns Byret.

Iført sort joggintøj fra top til tå og med kasketten omvendt på stirrede han iskoldt på de fremmødte journalister.

I dommervagten lod han de fremmødte og retten vide, at han nægter sig skyldig i medvirken til drabet på et 30-årigt Hells Angels-prøvemedlem. En mand, der 26. august fik sat en blodig stopper for sit liv, da to maskerede mænd affyrede en lang række skud på Christiania.

Den 26-årige nægter ligeledes at have medvirket til drabsforsøg på fire mennesker. Mennesker, der umiddelbart ikke har noget at gøre med den voldelige konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og HA, men som alligevel blev ramt i skudregnen.

Det er politiets opfattelse, at konflikten, der altså kulminerede med skuddrabet på Christiania, har stået på de seneste måneder.

Drabet på den 30-årige HA'er fandt sted omkring klokken 19.25 den sidste lørdag i august. Lige ved Stjerneskibet på Christiania.

Efterfølgende forsvandt de to gerningsmænd på cykler, som senere blevet fundet ikke langt derfra.

Ved cyklerne anholdt politiet en 18-årig, der dagen derpå blev varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have bistået gerningsmændene før og efter likvideringen.

Nogle dage senere blev et 28-årigt LTF-medlem anholdt og sigtet for at have været den ene af de to pistolmænd.

Klokken 10.07 mandag kunne Københavns Politi så skride til endnu en anholdelse. Denne gang af den 26-årige mand, som ifølge politiet også er medlem af den forbudte bande.

Han er ligesom den 18-årige sigtet for at have taget del i planlægningen af drabet. Ydermere er han sigtet for ulovlig besiddelse af tre skydevåben. Også dette nægter han.

Da grundlovsforhøret efter anmodning fra anklagemyndigheden foregår bag lukkede døre, er offentligheden afskåret fra at få at vide, hvilken rolle den 26-årige mand ifølge politiet har spillet.

Inden dørlukningen nedlagte dommeren navneforbud for den 26-årige.

