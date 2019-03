En ung mand, der menes at være én af toneangivende fra bandegrupperingen med tilknytning til Trillegården i Aarhus, er blevet dømt for at have overfaldet flere personer fra en rivaliserende bande med et vandrør.

Overfaldet skete i oktober sidste år i forbindelse med et slagsmål mellem de to rivaliserende bander.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand på 21 år er den første af af de pt. varetægtsfængslede personer, med relationer til den igangværende konflikt i Aarhus, der har fået dom.

Han blev tidligt i konflikten identificeret som værende én af de toneangivende fra Trillegården.

Han blev den 18. februar anholdt på baggrund af efterforskningen af slagsmålet, som fandt sted i Ekkodalen.

'Ved slagsmålet havde den 21-årige medbragt et slagvåben i form af et vandrør, som han brugte til at overfalde flere personer fra den rivaliserende bande med tilknytning til Kalmargade,' oplyser politikredsen i pressemeddelelsen.

Vandrøret blev også brugt til at udøve hærværk mod en bil, der holdt parkeret på stedet.

Da den 21-årige mand er registreret bandemedlem, blev han også dømt efter straffelovens § 81a.

Den paragraf giver mulighed for at fordoble straffen, såfremt forbrydelsen er begået i forbindelse med en konflikt. Han blev derfor idømt et års fængsel for kvalificeret vold.



»Jeg er yderst tilfreds med denne dom. Retten har fulgt min påstand om anvendelsen af straffelovens § 81a og sender med udmålingen af straffen et tydeligt signal om alvoren i den begåede kriminalitet,« siger anklager Jakob Beyer.



Den 21-årige mand ankede dommen på stedet, men han er fortsat varetægtsfængslet.