Vestre Landsret mener ikke, det har været bevist, at ung mand var vidende om et skyderi ved Aarhus.

Vestre Landsret omstøder dom og frifinder bandemedlem fra Aarhus.

Det oplyser landsretten i en pressemeddelelse torsdag.

Ved Retten i Aarhus blev 22-årige Abdullah Bassim el-Rifai ellers idømt fængsel i fire år og tre måneder for at have været en del af et skyderi i Bispehaven i juni 2017.

Opgøret 3. juni 2017 stod mellem banden Brabrandgruppen og Loyal To Familia på hver sin side.

Ingen kom til skade ved skuddene, men en tilfældig kvinde måtte søge dækning.

Foruden den 22-årige fik fem personer fængselsstraffe fra fire og tre måneder til fem år, men kun Abdullah Bassim el-Rifais sag har været behandlet i landsretten.

Her har det ikke været bestridt, at han var til stede under skyderiet. Men landsretten afviser, at han kan dømmes for at have været i forening med de andre.

Retten lægger blandt andet vægt på, at den unge mand havde et brækket ben, og at videomaterialet afslører, at han kom humpende med gips om benet til gerningsstedet.

Dermed vurderer landsretten, at manden ikke har været klar over, at der skulle skydes.

Afgørelsen torsdag betyder, at Abdullah Bassim el-Rifai er en fri mand efter at have siddet varetægtsfængslet i omkring halvandet år, fortæller hans forsvarer, advokat Henrik Garlik.

- Det er lang tid at være væk, og der er sket meget på halvandet år. Vores frihed er noget af vigtigste, vi har, så han er en meget lettet og glad mand, siger forsvarsadvokaten til Ritzau.

/ritzau/