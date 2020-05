Bandemedlem siger, at fængselsbetjent opsøgte ham og tilbød at smugle mobiltelefon ind i Aarhus Arrest.

Et bandemedlem har over for politiet bekræftet, at han betalte en østjysk fængselsbetjent 5000 kroner for indsmugling af en mobiltelefon.

Det fremgår af en politiafhøring af bandemedlemmet, som bliver læst op i Retten i Aarhus onsdag eftermiddag.

Her er en 49-årig fængselsbetjent fra Aarhus Arrest på anklagebænken.

Han er tiltalt for at have modtaget bestikkelse ved at indsmugle hash, telefoner og andet kommunikationsudstyr.

- Jeg har givet ham penge, cirka 5000 kroner. Det var ham (fængselsbetjenten), der fastsatte prisen, siger bandemedlemmet ifølge en afhøringsrapport.

Bandemedlemmet siger også, at det var fængselsbetjenten, som tilbød ham at købe telefonen.

Fængselsbetjenten har erkendt, at han smuglede forskellige ting ind i arresten til det pågældende bandemedlem.

Det var eksempelvis en mobiltelefon, hash og et USB-stick.

Men han siger, at han følte sig truet til at gøre, som bandemedlemmet fra den aarhusianske Brabrandgruppe sagde.

Betjenten frygtede, at hans datter ville blive voldtaget og slået ihjel, hvis han ikke makkede ret.

Politiet mener, at betjenten af egen fri vilje organiserede indsmuglingerne.

Det gjorde han efter politiets opfattelse ved hjælp af personer uden for arrestens mure.

Man mener også, at betjenten har haft en betydelig større indtægt som følge af leverancerne end de 3000 kroner, som betjenten selv erkender at have fået.

Anklagemyndigheden vil have konfiskeret knap 40.000 kroner, som man fandt i et syltetøjsglas, der var gemt væk hjemme hos betjenten.

Man mener, at pengene stammer fra den ulovlige indsmugling.

Fængselsbetjenten blev anholdt natten mellem 24. og 25. december.

Han blev pågrebet, mens han ledte efter en pakke, som netop var blevet kastet ind over hegnet til arrestens gårdhave.

Det er en have, som kun fængselspersonalet har adgang til.

Politiet havde iværksat overvågning af gårdhaven og kunne se, at betjenten med præcis en måneds interval havde samlet lignende pakker op i haven.

Den 49-årige kan erkende sig delvist skyldig i anklagerne.

Sagen fortsætter torsdag med de afsluttende bemærkninger fra anklager og forsvarsadvokat.

Herefter ventes dommer og domsmænd at afgøre sagen.

/ritzau/