Et medlem af den tidligere gadebande NNV tilstod torsdag, at han var bagmanden bag flere store hash- og kokainleverancer.

For det blev 34-årige Ali Al-Hulo idømt otte års fængsel.

En dom, han valgte at anke på stedet til formildelse.

Kort før det tilstod Ali Al-Hulo, at han i februar 2021 fra Hotel Stay i København sammen med flere medgerningsmænd, der endnu ikke er anholdt, at have formidlet salget af ti kilo kokain.

De hårde stoffer blev indsmuglet fra Holland og over den danske grænse til hovedstaden.

Her sørgede bandemedlemmet for, at to kilo kokain blev solgt videre til flere købere, da han kontaktede dem og fortalte om det store parti hård narkotika, der var på vej til landet.

Særligt beskrev han renheden af kokainen til de potentielle kokainpushere.

En måned senere indfandt Ali Al-Hulo sig igen på Hotel Stay i København, hvorfra han som bagmand stod for indsmugling af 30 kilo hash.

Han fik en chauffør til at hente de mange kilo på Amager 3. marts 2021. Men hashen skulle ikke blive i landet.

For under 24 timer senere forlod de brune plader landet.

4. marts kørte en anden person de 30 kilo hash til Sverige, hvor en køber stod klar til at betale og modtage.

Dagen efter havde Ali Al-Hulo igen gang i hashforretningen.

Fra Hotel Stay fik han en ukendt medgerningsmand til at sætte kursen mod Amager for at hente 35 kilo hash.

Igen blev hashpartiet kørt over Øresundsbroen og solgt videre til svenske købere.

Omkring et år senere bestilte NNV-medlemmet et parti hash. Denne gang fra Tyskland.

40 kilo hash kom over grænsen i Sønderjylland i en lastbil mellem 21. juni til 24. juni 2022. Senere blev hashen fragtet videre til adresser på Nørrebro og Østerbro.

Ali Al-Hulo tilstod, at han arrangerede og stod for indsmuglingen af hashen.

Men ifølge politiet opstod der problemer, da først varerne blev solgt videre. For mange købere af hashen var utilfredse med det tyske produkt, så bandemedlemmet måtte tage hashen tilbage.

Ud over de otte års fængsel fik Ali Al-Hulo konfiskeret et Rolex-ur til en værdi af 15.000 kroner, en hvid Gucci hættetrøje og T-shirt til en værdi af lige under 40.000 kroner.

»Straffen lå højere, end vi mente, at straffen burde ligge på, derfor har vi valgt at få sagen prøvet ved Østre Landsret,« fortæller den nu dømte mands forsvarsadvokat, Jane Ranum.

