Østre Landsret frikender 21-årig mand for at have affyret adskillige skud mod to civile betjente i 2017.

Han kendes fortsat skyldig i flere andre forhold. Byretten idømte ham oprindeligt 20 års fængsel og udvisning. Domsafsigelsen i Østre Landsret falder fredag eftermiddag.

Opdateres...