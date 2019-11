Mand frikendes for adskillige skud mod civile betjente. Han kendes dog fortsat skyldig i flere andre forhold.

Østre Landsret frikender fredag en 21-årig mand med tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF) for at have affyret adskillige skud mod to civile betjente i 2017.

Han blev i fjor idømt 20 års fængsel og udvist af Danmark i Københavns Byret.

Han ankede siden dommen, og forsvarer Anders Schønnemann har nu fået ham frikendt i en af tiltalerne, men manden står stadig til en længere straf.

Dommere og nævninger kender således fortsat den 21-årige skyldig i flere forhold, hvor han har turet rundt i København på en scooter og truet personer med to pistoler af mærkerne Spredwerk og Zastava i efteråret 2017.

- Retten tror på, at den tiltalte var på en scooter og har været i besiddelse af en pistol, lyder det fra dommeren.

Men pistolen er altså ikke den Smith & Wesson-revolver, som skuddene mod betjentene blev affyret med, vurderer Østre Landsret. Og den tiltalte har ikke været en del af episoden 29. september 2017, da skuddene faldt ind ad vinduet mod de to betjente, der måtte dukke sig for at undgå at blive ramt.

Da sagen begyndte i Østre Landsret, fortalte forsvareren, at en kilde i bandemiljøet havde fortalt Københavns Politi, at den tiltalte ikke deltog i skyderiet, og slet ikke var på den scooter, der blev skudt fra.

Derfor gik forsvareren efter at få den tiltalte frikendt. Men den 21-årige kendes altså stadig skyldig i at have truet personer med to forskellige pistoler, som en del af banden LTF.

Forsvarer Anders Schønnemann mener, at den tiltalte bør straffes med 6-7 års fængsel uden udvisning.

Anklager Mads Kruse gik oprindeligt efter at få straffen forhøjet til livstid, men han går nu efter at få idømt den 21-årige til udvisning og en fængselsstraf på 8-9 år. Samtidig vil han ligesom i byretten have den såkaldte bandeparagraf i brug, så straffen kan fordobles.

Sal tre i Østre Landsret er godt fyldt op med tilhørere, der taler til den 21-årige, da der er pause i retsmødet. Den 21-årige, der er en ganske spinkel mand, griner højlydt af tilhørernes tilnærmelser.

Han er pakistansk statsborger, men er født i Danmark, og har en toårig datter, der bor i landet.

Han ser nu sin kæreste og barnet to gange om ugen, imens han sidder fængslet, fortæller han i retten.

- Jeg håber bare, jeg ikke bliver udvist, siger den 21-årige inden dommere og nævningeting skal tage stilling til dommen.

Domsafsigelsen falder fredag eftermiddag.

/ritzau/