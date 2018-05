Et københavnsk medlem af LTF står angiveligt til mange års fængsel for vildt skyderi under bandekonflikt.

København. Et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) skød for at dræbe, da han om natten 21. september 2017 affyrede skud mod to tilfældige cyklister på Nørrebro i København.

Det har et nævningeting i Københavns Byret onsdag afgjort i en kendelse, der kan sende den 27-årige mand mange år bag tremmer.

Retten finder det også bevist, at den tiltalte i forbindelse med de to drabsforsøg bragte yderligere tre personers liv i fare, da han affyrede flere skud mod dem.

Manden var desuden tiltalt for endnu et drabsforsøg, da han ifølge anklagen skød mod endnu en cyklist, men i det forhold har retten valgt at frifinde.

Under sagen har den tiltalte erkendt, at han om aftenen 21. september satte kursen mod området omkring Den Røde Plads, og at han her affyrede 11 skud med en pistol.

Manden har imidlertid afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

