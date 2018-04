En 23-årig mand skal fem år i fængsel for at være i besiddelse af et våben under sidste års bandekonflikt.

København. En 23-årig mand, der er medlem af banden Loyal to Familia (LTF), er i Retten på Frederiksberg blevet idømt fem års fængsel for at være i besiddelse af en pistol.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

12. september sidste år fik politiet en anmeldelse om uorden omkring Tranehavegård i Københavns Sydvestkvarter, samt at en person skulle være i besiddelse af en pistol.

Politiet rykkede ud til området og i den forbindelse blev den 23-årige mand anholdt. På sig havde han en pistol med syv patroner i magasinet.

Retten lagde til grund, at manden var medlem af LTF, samt at han havde anskaffet sig våbnet som led i den verserende bandekonflikt.

Fordi den pågældende kriminalitet blev begået under en væbnet bandekonflikt, bliver straffen fordoblet, hvilket fører til fængselsdommen på de fem års fængsel.

- Retten har i dag sendt et klart signal om, at retssystemet ikke accepterer våbenbesiddelse i det offentlige rum, siger anklager Tanja Søderlund i pressemeddelelsen.

- Dommen viser, hvor alvorligt det er, når man deltager i en voldelig konflikt. Det signal kan jeg som anklager kun være tilfreds med.

Den 23-årige mand har anket dommen.

/ritzau/