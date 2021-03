Der har længe ulmet en konflikt mellem NNV og Bandidos. Fredag blev der skudt med en Bandidos-rockers hus.

Et medlem af banden NNV er blevet anholdt og sigtet for at have forsøgt at dræbe en bandidosrocker ved et skyderi fredag i Ishøj.

Det skriver Ekstra Bladet, der rapporterer fra Retten i Glostrup onsdag, hvor den 26-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Drabsplanen mislykkedes dog, for ingen var hjemme, da der fredag ved 23-tiden blev affyret seks skud mod huset.

NNV-medlemmet blev anholdt tirsdag eftermiddag. Han nægter sig skyldig, men vil ifølge Ekstra Bladet gerne svare på spørgsmål i retten. Retsmødet er dog lukket, og derfor er det ikke muligt at høre hans forklaring.

Onsdag eftermiddag oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, at den 26-årige mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Banden NNV og rockergruppen Bandidos ligger for tiden i konflikt. En konflikt, som har været registreret hos politiet siden begyndelsen af 2021, men som har ulmet endnu længere.

Konflikten blev beskrevet af politiet i en vurdering, som blev udsendt i kølvandet på et drab 2. januar i år.

Her blev en bil med fire personer med tilknytning til banden NNV beskudt på Rønbjerg Allé i Hillerød. 38-årige Cem Kaplan mistede livet, og en anden mand blev såret. En 41-årig mand sidder varetægtsfængslet for drabet.

Nyheden om anholdelsen for skyderiet i Ishøj er kommet, samme dag som en rapport har vist, at antallet af dræbte i bandekonflikter blev fordoblet sidste år.

Således kostede konflikterne i rocker- og bandemiljøet sidste år 16 mennesker livet, fremgår det af rapporten, som Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet har offentliggjort.

Oveni de mange dræbte blev 49 personer såret under de talrige opgør.

