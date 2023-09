Københavns Politi har nu anholdt en 28-årig mand, som er sigtet for drabet og drabsforsøgene i Pusher Street på Christiania i weekenden.

Det er politiets opfattelse, at det er ham, der førte pistolen, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

En 30-årig mand blev dræbt under skyderiet, der fandt sted i lørdags. Fire andre blev såret af skuddene.

Det er en 'omfattende efterforskning', der førte til, at Københavns Politi torsdag formiddag kunne skride til anholdelse af den nu sigtede mand, forklarer vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet:

Herover ses et billede fra Christiania i weekenden, hvor en 30-årig mand blev dræbt og flere blev såret af skud. Foto: Anthon Unger/Her&nu/Ritzau Scanpix Vis mere Herover ses et billede fra Christiania i weekenden, hvor en 30-årig mand blev dræbt og flere blev såret af skud. Foto: Anthon Unger/Her&nu/Ritzau Scanpix

»Vi har lagt rigtigt mange kræfter i efterforskningen af det hensynsløse skyderi, der fandt sted i lørdags,« siger han og fortsætter:

»Det omfattende arbejde har ført os frem til den 28-årige, som vi mistænker for at have skudt og dræbt den 30-årige og forsøgt at dræbe fire andre.«

Den 28-årige mand beskrives af politiet som værende et bandemedlem. Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om et medlem af den forbude bande LTF.

Ifølge politiet udspringer lørdagens drab sig af en konflikt mellem den forbudte bande fra Nørrebro og Hells Angels, der de seneste tre måneder flere gange har været i voldelige sammenstød med våben og eksplosiver.

Den 28-årige mand, der nu er sigtet, blev torsdag anholdt i Vestre Fængsel, hvor han sad varetægtsfængslet, efter han i tirsdags blev fremstillet og sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud.

Den anholdte mand fremstilles i grundlovsforhør fredag formiddag.

I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

Den 18-årige nægter sig skyldig.

Politikredsen oplyser, at efterforskningen af sagen endnu pågår, da der fortsat ledes efter flere medgerningsmænd.