Vidne fortæller, at et offer tryglede for sit liv på Amagerfælledvej, inden han faldt om af sine skudsår.

København. To mænd affyrede hvert sit våben mod en 36-årig mand, der blev skudt ned på Amagerfælledvej på Amager sent tirsdag aften.

Offeret er en del af bandemiljøet, oplyser politiinspektør Torben Svarrer i Københavns Politi.

Gerningsmændene menes bagefter at være flygtet i en bil, som blev brændt af i Brøndby.

På Facebook beretter et vidne, at mændene affyrede deres våben "adskillige gange". Offeret løb og tryglede for sit liv, inden han faldt om.

- Jeg har ingen kommentarer til detaljer om, hvad vidner har sagt, siger Torben Svarrer onsdag morgen.

Politiinspektøren bekræfter, at den 36-årige blev ramt af flere skud.

Tilsyneladende begyndte det på en parkeringsplads, hvorfra de to mænd løb efter den 36-årige.

Imidlertid kan der sagtens have været flere indblandet i forbrydelsen, lyder det fra politiinspektøren.

