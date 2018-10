Dommer i Glostrup har fængslet to mænd fra bande i sag om fund af skydevåben.

Glostrup. En bybus i Ishøj blev onsdag eftermiddag tvunget til et uventet stop, da politiet bremsede kørslen.

Betjente gik ind i bussen i krydset Ishøj Stationsvej og Taastrup Valbyvej og pillede en passager i 20'erne ud.

Det var en mand, der ifølge politiet er medlem af en bande. Han viste sig at være bevæbnet med en ladt pistol, og torsdag er han af en dommer i Glostrup blevet varetægtsfængslet i fire uger.

I retten har han ifølge anklager Louise Arffmann erkendt både at have båret pistolen i bussen og et andet tilfælde med en pistol på offentligt sted 24. september. Dengang optrådte han bevæbnet på Voldstien i Ishøj.

- Det foregik helt stille og roligt, siger politiets efterforskningsleder, Søren Enevoldsen fra Københavns Vestegns Politi, om aktionen i bussen.

- Vi havde styr på ham, siger Søren Enevoldsen og oplyser, at de anholdende betjente ikke trak våben.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilken bande den nu fængslede mand angiveligt tilhører. Han vil således ikke svare på, om manden er medlem af den gruppe, som har ligget i en voldsom strid med tidligere Brothas-medlemmer i København.

I øvrigt har dommeren også fængslet en anden mand med relation til banden. Han beskyldes for også at have haft med pistolen på Voldstien at gøre, hvilket han dog ifølge anklageren nægter.

