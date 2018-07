Højesteret skal tage stilling til, om bandelederen Shuaib Khan skal udvises for trusler mod en politibetjent.

København. En sag mod Loyal To Familia-lederen Shuaib Khan, som handler om trusler mod en politibetjent, skal for Højesteret 5. november.

Det oplyser administrationschef i Højesteret Lisa Rising.

Højesteret skal tage stilling til, om Shuaib Khan kan udvises af Danmark.

Både Københavns Byret og Østre Landsret har afvist anklagemyndighedens krav om udvisning af Shuaib Khan til hjemlandet Pakistan, men Rigsadvokaten har søgt om en tredje behandling i retssystemet af straffesagen.

Episoden, der risikerer at koste Shuaib Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Blågårds Plads på Nørrebro sidste sommer.

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Shuaib Khan blandt andet have sagt til en betjent.

I de to første retsinstanser blev Shuaib Khan kendt skyldig. I Københavns Byret og Østre Landsret blev han således idømt henholdsvis tre og to måneders fængsel samt en betinget udvisning.

Sagen blev siden anket til Højesteret.

Mandag kunne Radio24syv fortælle, at Shuaib Khans sag ikke kun får konsekvenser for ham selv, men også kan blive et problem for hans forældre.

Sagen har nemlig fået boligselskabet FSB til at ophæve forældrenes lejemål på Kapelvej på Nørrebro. Her har de boet i 33 år.

I en stævning fra boligselskabet står der ifølge Radio24syv:

- Ophævelsen er nødvendig for at mindske Shuaib Khans tilknytning til boligområdet og dermed mindske risikoen for nye kriminelle handlinger mod udlejer, lejere og øvrige personer med lovligt ærinde i ejendommen.

Lejemålet kan opsiges, fordi en paragraf i Almenlejeloven siger, at det kan ske, hvis et medlem af husstanden - i dette tilfælde Shuaib Khan - bidrager til at skabe utryghed i området. Det beror dog altid på en konkret vurdering.

Forældrene har nægtet at flytte. Sagen skal derfor afgøres i boligretten i august.

Familien Khans advokat, Henrik Thorsen, fremhæver i et svarskrift til boligselskabets advokat, at lovovertrædelsen ikke har den fornødne grovhed, og at trygheden i boligområdet ikke afhænger af, hvem der har folkeregisteradresse det pågældende sted.

Endelig vil en ophævelse af lejemålet ikke mindske Shuaib Khans tilknytning til området, mener advokaten.

Loyal To Familia er i konflikt med banden Brothas, og det kom især sidste efterår til udtryk ved en lang række skyderier, som også kostede menneskeliv.

/ritzau/