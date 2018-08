Han er allerede blevet dømt til fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt, fordi han var i besiddelse af et skarpladt skydevåben.

Men nu risikerer Brothas-bandelederen Mohamed El Addouti endnu en fængselsstraf og endnu en udvisningsdom til Marokko, fordi han ifølge politiet under efterårets bandekrig i København også rådede over to andre skydevåben.

Ifølge tiltalen havde den 33-årige bandeleder gemt en revolver af mærket Zastava isat seks patroner og en pistol af mærket Mauser under madrassen på en soveplads i en ulåst campingvogn ud for Emdrupvej 115 i udkanten af København. Han nægter sig skyldig, men har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse 24. november.

Her trængte en politistyrke om morgenen ind i hans lånte fjerdesalslejlighed på Frimestervej i Københavns Nordvestkvarter. I lejligheden fandt politifolkene blandt andet i en skuldertaske med nøglerne til bandelederens lånte Audi, der holdt parkeret på den nærliggende Fuglefængervej. Da politifolkene ville til at undersøge Audien, viste det sig, at der på undervognen var blevet monteret en håndgranat, der ville være eksploderet, hvis bilen var begyndt at køre.

Den kortklippede bandeleder mødte i retten op i en postkasserød T-shirt og sorte shorts og tog med korslagte arme plads ved siden af sin forsvarer – advokat Anders Schønnemann Olesen. Retslokalet er under retssagen kraftigt bevogtet af Københavns Politi, der har posteret fem-seks velvoksne uniformerede betjente med skudsikre veste i retslokalet.

Efter anklagerens indledende forelæggelse af sagen tog Brothas-lederen plads i vidneskranken og svarede kortfattet på anklagerens spørgsmål med sin karakteristiske hæse stemme, som også har været bemærkelsesværdig, når han under bandekrigen lod sig interviewe med ansigtet tildækket.

I vidneskranken oplyste han blandt andet, at han aldrig har afsluttet nogen uddannelse, ud over at 'jeg har et diplom i smed'. Han har angiveligt ikke haft nogen officiel adresse siden 2009 og har trods en boligudgift på eksempelvis 8.000 kr. om måneden for sin lånte lejlighed ved anholdelsen ikke modtaget nogen form for offentlig understøttelse.

Under efterårets bandekrig i København var Brothas-lederen flere gange tæt på at blive ramt, og ved skyderiet 31. oktober sidste år ved A&O Hostel på Tagensvej ved Mjølnerparken, hvor et andet ledende Brothas-medlem blev dræbt, blev Mohammed El Addouti faktisk ramt af flere skud.

»Jeg blev ramt i højre knæ, mens jeg gik og talte i telefon. Mobilen stoppede et andet skud, og jeg blev også ramt her i munden, hvor kuglen tog en tand med ud,« forklarede Brothas-lederen i vidneskranken og pegede på sit underansigt.

Et tredje Brothas-medlem blev ramt i maven og i armen ved skyderiet.

Var det alvorligt for ham, spurgte specialanklager Laura Birch fra Københavns Politi den 33-årige bandeleder.

»Nej, han var på hospitalet i to-tre uger,« lød svaret.

Nævningesagen fortsætter efter planen til starten af september, hvor der ventes at falde dom.