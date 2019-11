Der var tale om en meget hurtig aktion, da en række personer lykkedes med at befri bandelederen Hemin Dilshad Saleh fra et psykiatrisk hospital tirsdag.

Det oplyser politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver til B.T.

»Jeg kan ikke komme ind på de nærmere detaljer, men det tager meget kort tid,« fortæller han.

Drejer det sig om to minutter, fem minutter eller ti minutter?

Politiets signalement: Hemin Dilshad Saleh

24 år

183 cm høj

Almindelig til kraftig af bygning

Sort kort hår

Brun hud og formentlig fuldskæg

Ser man manden, eller har oplysninger, skal man kontakte politiet på 1-1-4 og ikke selv forsøge at tage kontakt med ham.

»Det kan jeg ikke sige noget om,« lyder det videre fra politiinspektøren.

Ved du noget om sagen? Eller var du til stede, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Befrielsen begyndte kort før klokken 17.00 tirsdag, hvor en håndfuld bevæbnede mænd mødte op på den psykiatriske afdeling Slagelse. Her sad det ledende medlem af NNV-gruppen, som i øjeblikket er i konflikt med Brothas, Hemin Dilshad Saleh varetægtfængslet i surrogat for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København.

Under den væbnede befrielse blev der affyret skud, men ingen kom noget til.

Onsdag morgen er 24-årige Hemin Dilshad Saleh fortsat på fri fod, og man arbejder i øjeblikket intenst på at finde ud af, hvor han befinder sig, oplyser Kim Kliver.

Ved du noget om sagen? Eller var du til stede, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Vi arbejder målrettet på at finde ud af, hvor han opholder sig,« siger Kim Kliver, der samtidig understreger, at politiet holder kortene tæt på kroppen.

Derfor er det også sparsomt med oplysninger om, hvordan selve befrielsen foregik.

Var han ikke bevogtet af politi på stedet?

»Hvad der foregår derinde, kan jeg ikke sige noget om.«

Kan oplyse, hvor mange der var med til at befri ham?

»Nej.«