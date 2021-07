Fem unge mænd fra det svenske bandemiljø er skyldig i et brutalt dobbeltdrab i Herlev.

Det har Østre Landsret afgjort torsdag. Dermed stadfæstes dommen fra byretten.

Drabene skete under en brutal likvidering i sommeren 2019, hvor det ene offer med tilnavnet 'Gucci' blev ramt af 19 skud, mens det andet offer med tilnavnet 'Frankie' blev ramt af ét skud i højre lår og døde af forblødninger.

Der blev også skudt efter en tredje mand, som lykkes at flygte fra stedet.

Både byretten og landsretten mener, at drabene skete som led i en svensk bandekonflikt mellem banderne Dødspatruljen og Shottaz, der hører til i forstaden Rinkeby ved Stockholm.

Ifølge politiet tilhørte de to ofre Shottaz, som 'Frankie' menes at have været leder af, mens de fem dømte har tilknytning til Dødspatruljen. En af de fem dømte med tilnavnet 'Makelele' menes at være en ledende figur i Dødspatruljen.

Et af de fældende beviser i sagen er en video, der viser likvideringen i Sennepshaven i Herlev. Ifølge landsretten er det de fem dømte, man kan se på videoen.

På videoen er de dømte iført hættetrøjer og maskering. Videoen viser, at den ene er bevæbbnet med en AK47-automatriffel og løber hen til det ene offer, som allerede ligger skudsåret på jorden, og affyrer adskillige skud mod ham. Straks efter stiger de fem mænd ind i en grå Audi og kører i høj fart fra Sennepshaven.

Efterfølgende blev Audien fundet ved Nærum, hvor den var forsøgt brændt af. Ilden havde imidlertid ikke fået ordentligt fat, så politiet fandt både tøj, våben og tændvæske med de nu dømtes DNA på i bilen.

Alle fem nægtede sig skyldig i alle anklager, da sagen kørte i byretten, men under ankesagen i landsretten har to af dem skiftet forklaring.

Den ene af de fem dømte ved navn Abraham har erkendt at have skudt og dræbt 'Gucci', men ifølge ham skete det i nødværge, fordi han følte sig truet af ham.

Det ledende bandemedlem 'Makelele' har også erkendt at have medvirket til drabet på 'Gucci', fordi hans opgave var at brænde bilen af, men han nægter fortsat at have været til stede under skudepisoden i Sennepshaven.

De tre andre dømte nægter sig alle skyldige. Alle fem nægter desuden at være medlem af en bande.

Det er endnu ikke afgjort, hvilken straf de fem dømte skal have. I byretten fik de historisk høje straffe, fordi drabene skete som led i en bandekonflikt, hvilket kan fordoble straffen med op til det dobbelte. Tre af dem fik livstid, mens to fik 20 år, fordi de var under 18 år på gerningstidspunktet.

Det ventes, at landsretten fredag eftermiddag vil afsige straffen.