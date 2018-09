Efter flere skudepisoder på Nørrebro i København på bare to uger er efterspørgslen på tjek af gadedøre i området steget.

»De sidste 14 dage har jeg fået væsentlig flere forespørgsler, end jeg plejer, fra ejendomme, som vil have sikret deres gadedøre,« siger Hans Mejlshede, der ejer Mejlshede Låse på Nørrebrogade.

Ifølge ham skyldes den stigende efterspørgsel den nuværende bandekonflikt, som har ført til flere skyderier på Nørrebro.

»Når ejendommene henvender sig, så fortæller de, at det handler om de uroligheder, som er i området i øjeblikket.«

Fakta Seneste skyderier på Nørrebro Natten til tirsdag 18. september bliver der affyret skud på Den Sorte Plads ved Mjølnerparken. Ingen personer bliver ramt.

Tirsdag 18. september: Omkring klokken 22 skydes der mod en mand, der sidder i en bil tæt ved Lygten i Københavns Nordvestkvarter. Han bliver ramt i begge arme.

Onsdag 19. september: Kort før klokken 20 kommer en bil kørende ad Ragnhildgade på Nørrebro, og pludselig begynder nogen i bilen at skyde mod en gruppe unge.

Fredag 21. september kort efter klokken 21 bliver en 19-årig mand og to tilfældige mænd i 50erne ramt af skud ved Meinungsgade og Guldbergsgade på Nørrebro. Kilder: Københavns Politi og Ritzau

Hans Mejlshede forklarer, at de fleste forespørgsler drejer sig om gadedøre, der skal kunne låses.

»De vil gerne være sikre på, at de kan låse deres døre, og at døren smækker rigtigt.«

Et af de boligselskaber, som har valgt at få ordnet nogle ejendommes indgangspartier, er Bo-Vita, som har cirka 15-20 ejendomme på Nørrebro.

»Konflikten fylder rigtig meget hos vores lejere i øjeblikket. Urolighederne sker jo lige uden for deres døre, og derfor gør vi alt, vi kan, for at sikre, at vores ejendomme er modstandsdygtige i forhold til kriminel aktivitet,« siger Steffen Boel Jørgensen, forretningsfører for boligselskabet Bo-Vita.

De vil derfor i den kommende tid arbejde på at få udskiftet nogle af ejendommenes hoveddøre, så beboerne ikke længere skal være bange.