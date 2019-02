Onsdag aften blev der skudt i Vollsmose. Ingen blev ramt, men to zoner oprettet af politiet bliver forlænget.

Der er endnu ikke faldet ro nok over Odense-bydelen Vollsmose. Derfor bliver en visitationszone og en zone med skærpet straf forlænget frem til 7. marts.

Årsagen er en konflikt mellem kriminelle grupper, lyder det fra Fyns Politi. Det er første gang, at politiet omtaler situationen som en decideret bandekonflikt i byen.

Zonerne skulle egentlig have været ophævet torsdag, men det sker altså ikke.

I første omgang blev zonerne oprettet i kølvandet af flere skud og opgør mellem rivaliserende grupper af kriminelle. Og så sent som onsdag aften blev der igen skudt i den plagede bydel.

Det var på Bøgetorvet i Vollsmose, at skuddene faldt. Ingen blev ramt, men det er politiets klare opfattelse, at episoden er altså et led i den igangværende bandekonflikt.

Visitationszonen betyder, at borgere af betjente kan blive kropsvisiteret. Også uden at der er en begrundet mistanke mod borgeren.

Politiet kan ligeledes undersøge tøj, biler eller andet for at finde ud af, om nogen har for eksempel våben på sig.

Når der indføres en skærpet strafzone, betyder det, at straffen for visse former for kriminalitet stiger ind til det dobbelte i forhold til gældende praksis, hvis det bliver begået inden for zonens grænser.

Mens visitationszonen omkranser Vollsmose, er strafzonen geografisk mindre.

I perioden 25. januar til 20. februar har politiet gennemført 218 visitationer, skriver fyens.dk.

Der er blevet beslaglagt to knive, en lægtehammer, en skudsikker vest, maskeringer og en elefanthue, skriver netavisen.

Meldingen fra Fyns Politi om zonerne kommer, få dage efter at Østjyllands Politi fik oprettet en visitationszone i Aarhus.

Også her er zonen begrundet i en konflikt mellem kriminelle grupper og en "ulmende uro" efter flere overfald og voldelige episoder.

/ritzau/