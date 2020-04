Stort salg af kokain via "narkotelefoner", mener Østjyllands Politi efter længere tids efterforskning.

Seks mænd fra bandemiljøet i Aarhus sigtes af politiet for at have kørt en større kokain-forretning i længere tid. Kunder blev betjent per telefon. Og de seks indkøbte mindst ti kilo kokain for at imødekomme efterspørgslen, mener politiet.

Anholdelserne er sket tirsdag. En af seks er blevet anholdt i en fængselscelle, hvor han var i gang med en afsoning.

I grundlovsforhør tirsdag eftermiddag og aften blev alle seks varetægtsfængslet i fire uger. Ingen af dem kærede afgørelsen til Vestre Landsret, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge Århus Stiftstidende, som var til stede ved grundlovsforhøret, nægter alle seks mænd sig skyldige.

Sagen har været efterforsket gennem flere måneder, oplyste politiet tidligere tirsdag i en pressemeddelelse.

- Det er vores formodning, at gruppen også har været i besiddelse af en del narkotelefoner, som folk har kunnet ringe til for at bestille kokain, som så efterfølgende er blevet bragt ud, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

Flere personer ud over de seks har været involveret som købere og sælgere, vurderer politiet.

De fængslede er alle i 20'erne.

Foruden de seks mænd, der blev anholdt tirsdag, blev en mand anholdt og fængslet i sagen allerede i februar, da politiet fandt narko på hans adresse i Tilst.

/ritzau/