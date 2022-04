To uger efter en alvorlig ulykke ligger en fodgænger stadig indlagt på hospitalet. Alvorligt kvæstet som følge af en biljagt, der gik helt galt.

Nu er to bandefolk anholdt i sagen. Sigtet for at flygte fra stedet efter ulykken.

Ulykken fandt sted på Nørrebro langfredag, hvor føreren af en Porsche kørende i høj fart ad Tagensvej mistede herredømmet over den og kørte direkte ind i en husmur.

Undervejs ramte han fodgængeren.

Indtil videre peger politiets efterforskning på, at personerne i bilen forud for ulykken jagtede en anden bil.

Tre mennesker skulle have siddet i den forulykkede bil. Alle flygtede de fra stedet efterfølgende, men nu har politiet altså anholdt to mistænkte. En på 29 år. Og en på 40.

»Vi har fået mange brugbare oplysninger fra vidner og andre borgere, som har hjulpet vores efterforskning rigtig godt – dem vil jeg gerne sige tak til.«

»Det betyder også, at vi har en formodning om, hvem den sidste i bilen er. Han ved, at vi leder efter ham, og jeg vil gerne opfordre ham til at melde sig selv. I tilfælde af, at han ikke gør det, vil vi efterlyse ham offentligt,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er politiets mistanke, at den tredje person i bilen sad bag rettet.

Af samme årsag er de to nu anholdte kun sigtet for at være flygtet fra ulykkesstedet.

De vil senere fredag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet vil forsøge at overbevise retten om at varetægtsfængsle dem.

Allerede nu lyder det, at anklageren vil begære om dørlukning i sagen.

»Der er en gerningsmand på fri fod, så vi vil gerne holde nogle af kortene tæt på kroppen,« forklarer Knud Hvass til B.T.

Den bil, som de tre mistænkte angiveligt jagtede forud for ulykken, var en Volkswagen Golf, som ligeledes kørte videre fra stedet.

Også den indgår som en del af efterforskningen, forklarer vicepolitiinspektøren.

Opdateres …