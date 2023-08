Efter længere tids efterforskning slog Københavns Politi onsdag til på en 38-årig mands adresse.

Her gjorde man sig et interessant fund og anholdt samtidig manden.

Han er nu sigtet for indsmugling og salg af ikke under 460 kilo hash. Ifølge Københavns Politi er videreoverdragelsen sket over en længere periode.

De første 52 kilo – svarende til en værdi af to millioner kroner – blev ifølge politiet fragtet fra Amsterdam til Danmark 29. juni 2020.

Herfra og frem til 6. november 2020 blev yderligere 407 kilo hash fragtet til forskellige lokationer i København. Ifølge vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet, foregik handlen via en krypteret kommunikationstjeneste.

»Det er en stor sag, som vi har efterforsket grundigt og i længere tid, så vi er meget tilfredse med, at det lykkedes at sigte ham for så stor en mængde.«

»Vi vurderer, at hashen er blevet solgt i forbindelse med den organiserede handel, der foregår i det kriminelle miljø i København,« lyder det i en skriftlig kommentar fra vicepolitiinspektøren til B.T.

Den 38-årige mand nægtede sig skyldig, da han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret. Under grundlovsforhøret kom det også frem, at manden skal have handlet i forening med en eller flere uidentificerede medgerningsmænd.

Det er ikke første gang, den 38-årige er i politiets søgelys. Ifølge B.T.s oplysninger er den selvsamme mand nemlig blandt de tiltalte i en sag om den forbudte bande Loyal to Familia.

Her er 11 personer tiltalt for i marts sidste år at have mødtes med flere uidentificerede medgerningsmænd et sted på Nørrebro, taget gruppebilleder, vist såkaldte LTF-håndtegn og spist middag sammen.

Og dermed gjorde de sig ifølge politiet skyldige i videreførsel af LTF, der ellers i september 2021 af Højesteret blev gjort ulovlig.

I sagens anklageskrift bliver mødet kaldt ‘en offentlig magtdemonstration på Blågårds Plads’. Formålet var ifølge politiet at markere, at gruppen havde indgået en alliance med en anden gruppering.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om den aarhusianske Brabrand-gruppering.

Sagen om videreførelsen af LTF skal køre ved Københavns Byret til januar og februar næste år. De tiltalte nægter sig umiddelbart skyldige.

Hvad angår den 38-årige, er han allerede sendt bag tremmer i sagen om hashsalget. Han er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

