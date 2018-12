Tre mænd er dømt for et knivstikkeri i Humlebæk. En af mændene er desuden dømt for angreb på fængselsbetjent.

Opfindsomheden er tilsyneladende stor blandt de såkaldt voldsparate indsatte i landets fængsler og arresthuse. I hvert fald viser en dom fra Retten i Helsingør en vis kreativitet i udarbejdelsen af våben.

Her blev tre personer, som ifølge politiet har tilknytning til banden LTF, i ugens løb dømt i en sag om et knivstikkeri i Humlebæk. En af de dømte blev desuden dømt for at have angrebet en fængselsbetjent med en dåse tun i en sok.

Straffen til ham lød på fængsel i to år og tre måneder. Derudover blev han udvist af Danmark, oplyser Nordsjællands Politi.

Udvisningen skal ses i lyset af, at manden tre gange tidligere er idømt betinget udvisning - altså en form for advarsel.

Hans kriminalitet har været så grov, at udvisningen gælder resten af hans liv. Når han til sin tid bliver udsendt af Damark, må han altså aldrig vende tilbage til landet.

De to andre blev idømt fængsel i henholdsvis et år og et år og tre måneder. Alle tre valgte at anke dommen til Østre Landsret.

Tre personer blev såret ved knivstikkeriet i Humlebæk Centret, som fandt sted 20. marts.

Efterfølgende anholdt politiet ti personer. Ud over de tre er fem andre tiltalt i sagen.

I forbindelse med dommen mod de tre valgte retten at udstede et såkaldt opholdsforbud.

Når de tre engang kommer på fri fod må de ikke opholde sig i store dele af Humlebæk og Nivå.

