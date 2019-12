Seks mænd er idømt lange fængselsstraffe og millionbøder for indsmugling af 14 millioner cigaretter.

Ifølge politiet har 11 mænd stået bag indsmuglingen af omkring 14 millioner cigaretter til Danmark og dermed snydt statskassen for over 20 millioner kroner.

Fredag er seks af mændene ved Retten i Aarhus blevet idømt langvarige fængselsdomme og millionbøder for indsmugling af de mange cigaretter.

Det oplyser politiets specialgruppe mod organiseret og grænseoverskridende kriminalitet Særlig Efterforskning Vest - SEV -i en pressemeddelelse.

To andre mænd er tidligere dømt i sagen, mens tre mænd sidder varetægtsfængslet i Polen med henblik på udlevering til Danmark.

Sagen mod cigaretsmuglerne blev i en længere periode efterforsket af SEV i et internationalt samarbejde med blandt andet de polske myndigheder.

I marts var myndighederne klar til at slå til. I en koordineret aktion blev seks personer anholdt på forskellige adresser i Jylland. Under efterforskningen har politiet desuden beslaglagt to og en halv million cigaretter i Jylland og tre millioner cigaretter i Polen.

Fredag blev to mænd på 40 og 50 år idømt tre og et halvt års fængsel. De fik desuden hver bøde på omkring ti millioner kroner. Den yngste, som er polsk statsborger, blev udvist for bestandigt.

En 43-årig mand blev idømt fire års fængsel og en bøde på omkring ni millioner kroner. En 54-årig mand fik en dom på to og et halvt års fængsel og en bøde på omkring fire millioner kroner

To mænd fra Litauen blev udvist med indrejseforbud i 12 år. De fik hver en bøde på omkring halvanden million kroner. Den ene på 47 år fik desuden to års fængsel. Hans 46-årige landsmand blev idømt halvandet års fængsel.

De modtog alle dommen.

- Mig bekendt er det en af de største sager af sin art i Danmark, og der er tale om særdeles organiseret kriminalitet, som har tråde til flere lande, lyder det i en kommentar fra anklager Mette Fladkjær.

- Jeg er tilfreds med, at politiet har optrevlet netværket, og at der er blevet delt markante bøder og længere fængselsstraffe ud til de tiltalte, siger anklageren.

/ritzau/