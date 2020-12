Politiet udsender nyt foto af efterlyst mand i sag om skyderi en søndag aften i august.

To unge mænd på en knallert tog fejl, da de en søndag aften affyrede flere skud mod personer i en bil i Brøndbyøster.

Sådan lyder politiets vurdering af episoden, som beskrives som et forsøg på at dræbe. Ingen personer i den forkerte bil blev dog ramt.

Skyderiet ved 23-tiden 2. august på Brøndby Nord Vej udspillede sig som led i en konflikt mellem to bandegrupperinger, skriver Københavns Vestegns Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Personer, der slet ikke havde noget med konflikten at gøre, var altså ifølge politiet i fare for at dø.

Onsdag efterlyser politiet for anden gang offentligt en mistænkt i sagen.

Formentlig hjælper en snæver personkreds med at holde den 21-årige Lucas Kragh Christiansen skjult, mener politikommissær Henrik Haugaard.

- Politiets eftersøgning fortsætter lige så længe, han er på fri fod - og en hjælper bør huske på, at hvis man bistår eller skjuler en eftersøgt, kan det koste op til to år i fængsel, udtaler han i pressemeddelelsen.

Onsdag har politiet frigivet et nyt foto af den efterlyste. Det er taget på en tankstation kort tid inden skyderiet. Politiet håber, at det vil få nogen til at reagere.

Lucas Kragh Christiansen er 184 centimeter høj, har brune øjne og brunligt hår. Muligvis har han nu anlagt skæg.

I forvejen sidder en 25-årig mand varetægtsfængslet i sagen.

/ritzau/