To kvinder hjalp til som chauffør og medhjælper under natlige forsøg på indbrud mange steder.

To mænd og to kvinder fra Rumænien er onsdag blevet dømt for at have begået en række indbrud i dagligvareforretninger i små bysamfund i Jylland og på Fyn.

Retten i Randers har straffet de to mænd med fængsel i to år, mens kvinderne, hvoraf den ene var chauffør på de fleste af de natlige togter, er blevet idømt fængsel i et år og tre måneder.

Det oplyser senioranklager Mette Fladkjær fra Østjyllands Politi.

Sagen er et eksempel på det fænomen, som politiet kalder omrejsende kriminelle.

Indbruddene skete ved en særlig fremgangsmåde. Med en vinkelsliber og andet værktøj forsøgte mændene at skære hul i taget til forretningerne.

/ritzau/