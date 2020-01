Østre Landsret skal se på forbudssag mod banden Loyal To Familia til efteråret. Advokat anker dom på stedet.

En historisk sag mod banden Loyal To Familia er langtfra forbi, selv om der fredag faldt dom ved Københavns Byret.

Således valgte banden at anke dommen om opløsning på stedet til Østre Landsret, efter at byretten fandt, at banden er grundlovsstridig og derfor skal opløses.

Advokat for banden Michael Juul Eriksen var klar med reaktionen, straks da dommer Jens Stausbøll i Københavns Byret havde afsagt dommen.

Det ligger allerede fast, at sagen skal føres ved Østre Landsret fra september til november.

Den ventes at blive ført over cirka 20 retsdage.

Sagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019 og strakte sig i byretten over 27 retsdage.

Der er ført 59 vidner fra anklagemyndighedens side, og sagen har omfattet flere end 13.000 rapportsider.

/ritzau/