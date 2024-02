Den belastede Aarhus-bydel Bispehaven har onsdag eftermiddag været hjemsøgt af en del uro.

På det sociale medie X skriver Østjyllands Politi, at der er patruljer til stede i Aahus V.

Flere borgere har anmeldt slagsmål i kvarteret omkring Bispehaven.

En bil er flygtet, og i farten ramte bilen en person.

Den pågældende er kommet til skade.

»Indtil videre har vi afdækket, at der har været noget ballede på stedet, hvor en bil flygter fra stedet. I deres flugt rammer de en fodgænger, som er tilskadekommen,« skriver politiet.

Politiet tilføjer i en opdatering, at man stadig er i området for at efterforske sagen yderligere.