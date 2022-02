På årets sidste januarnat lød et større rabalder, da tyve pludseligt bakkede ind i smykkeforretningen Hvelplund på Østergade i Indre By. Et rambuktyveri var i gang.

Tyvene havde efterfølgende held med at slippe væk. Indtil nu.

Det er nemlig lykkedes Københavns Politi at lokalisere og anholde en udenlandsk statsborger, som man mistænker for at have spillet en rolle i forbindelse med rambuktyveriet.

Det oplyser Martin Finderup Christensen, leder af indbrudssektionen i Københavns Politi, til B.T.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Manden blev anholdt på dansk jord mandag, lyder det videre.

Mere kan Martin Finderup Christensen dog ikke fortælle for nuværende på grund af den videre efterforskning.

Af samme årsag vil anklagemyndigheden også anmode om dørlukning, når den sigtede sent tirsdag eftermiddag bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret.

Det er mistanken, at der fortsat er medgerningsmænd på fri fod efter rambuktyveriet, som politiet modtog en anmeldelse om 31. januar klokken 04.06.

Her var tyve kort forinden med en stor, sort personbil bakket ind i forretningens vindue for at skaffe sig adgang til smykkerne.

Patruljer og teknikere blev efterfølgende sendt til stedet, og i den forbindelse blev en større del af Strøget spærret af.