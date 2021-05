- Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om. Sådan har tiltalt direktør sagt om sit virke i flere selskaber.

I en sag om et vikarfirmas påståede svindel med sort arbejde, moms og skat står staten på spring til at overtage en ejendom nær Malaga i Sydspanien.

Kravet om konfiskation er rejst af Bagmandspolitiet og retter sig mod en 46-årig mand fra Bagsværd, som angiveligt ejer ejendommen.

Onsdag har han og fire andre mænd med relation til firmaet indfundet sig i Københavns Byret. Her er de tiltalt for unddragelse af moms og kildeskat for flere millioner kroner.

To anklagere fra Bagmandspolitiet kræver, at den 46-årige og to andre mænd idømmes fængsel og desuden hver straffes med en bøde på 7,3 millioner kroner. For de to sidste tiltaltes vedkommende bør bøden være 4,2 millioner og 2,3 millioner, lyder det.

En af de tiltalte er 59 år. Der er stor gensynsglæde, da han møder et par af de andre på en trappe i byretten.

For nylig har han udtalt sig til artikelserien "Svindelmaskinen" i de to medier Finans og Information. Han har bare været stråmand, har han fortalt.

- Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om. Jeg havde jo ikke forstand på den slags overhovedet, har han sagt til de to medier.

Den sag, som onsdag er indledt ved retten, handler om aktiviteter tilbage i 2015 og 2016, hvor der ifølge anklageskriftet foregik masser af sort arbejde i regi af vikarfirmaet.

Senere har han i sin karriere været direktør i flere andre firmaer, som ifølge de to medier er gået konkurs med en gæld til det offentlige på over 80 millioner kroner.

Både han og de øvrige fire nægter sig skyldige.

- Han var helt lovligt ansat i det her firma, siger advokat Jane Ranum. Hun forsvarer en 30-årig mand, der er tiltalt for at have stået for udbetalingen af sort løn til de ansatte.

Sagen har været undervejs i årevis. Politiet slog til med anholdelser i sommeren 2016. Først fire år senere rejste Bagmandspolitiet den tiltale, som nu skal bedømmes af en dommer og to domsmænd.

Dengang i juni 2016 blev også den 42-årige SAB anholdt. Kort efter tilstod han svindel for fem millioner kroner i vikarfirmaet. I den aktuelle sag anklages de fem for at have samarbejdet om kriminaliteten med netop SAB.

I øvrigt blev han anholdt på et hotel på Vesterbro i København et år senere. Det skete i en kæmpeaktion i den sag, som politiet kalder "Operation Greed". Flere betjente holdt ham fast og trykkede hans tommelfinger ned på hans mobiltelefon, så de kunne få adgang til oplysninger. I den store sag er SAB tiltalt for skattesvig for næsten 180 millioner kroner.

/ritzau/