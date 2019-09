Retten i Glostrup har frifundet fire, som var tiltalt for at have lavet en prisaftale i 2013.

Bagmandspolitiet har tirsdag lidt et nederlag i en sag, der drejer sig om karteldannelse.

I sagen, som Retten i Glostrup har behandlet, var to firmaer og to personer tiltalt for at have aftalt priser på arbejdssko, handsker og andet i forbindelse med et offentligt udbud.

Kravet fra anklagemyndigheden lød på fængsel og en bøde på fem millioner kroner. Men det afviste Retten i Glostrup og har i stedet frifundet de tiltalte, oplyser retten.

Forholdene stammer helt tilbage til 2013, hvor to ansatte i to forskellige virksomheder ifølge anklagemyndigheden koordinerede bud, der "direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkurrencen," fremgik det af anklageskriftet.

Advokat Peter Trudsø har repræsenteret den ene af personerne i sagen.

- Jeg kan bekræfte, at der er sket fuldstændig frifindelse, og at man fra rettens side har sagt, at der ikke er sket nogen overtrædelse af konkurrenceloven, siger han.

Sagen har trukket ud, blandt andet fordi konkurrencemyndighederne har været inde over.

- Det har selvfølgelig været en stor belastning for min klient, siger Peter Trudsø.

Statsadvokaten har nu 14 dage til at beslutte sig for, om man vil anke dommen til Østre Landsret.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklagemyndigheden.

