Nordjyllands Politi overgiver efterforskning til specialister. Styrelsen skal have anmeldt flere fiskere.

København. Bagmandspolitiet overtager nu en undersøgelse mod flere af de fiskere, som er blevet kaldt kvotekonger.

Hidtil har Nordjyllands Politi stået for efterforskningen, som skyldes en anmeldelse fra Fiskeristyrelsen. Men opgaven er altså nu overdraget til specialisterne hos Bagmandspolitiet.

- Når det handler om muligt urent trav i erhvervslivet af en karakter som denne, er det helt sædvanligt, at det er os, der behandler sagen, siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet i en udtalelse.

Han ønsker ikke at komme med uddybende oplysninger om sagen.

Oprindeligt kom anmeldelsen til politiet i sommer, og i december blev der indgivet en ny anmeldelse.

Tidligere har det været fremme, at mistanken drejer sig om stråmandsvirksomhed, overtrædelser af fiskeriloven og om dokumentfalsk.

I august fik Ritzau oplysninger om, at fem personer skulle være anmeldt. Men for nylig afviste specialanklager David Hvelplund fra Nordjyllands Politi at udtale sig om antallet af mistænkte.

Rigsrevisionen kritiserede i august Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med kvoter og fiskefartøjer. Ifølge beretningen var forvaltningen af fiskekvoterne meget kritisabel. Desuden så Rigsrevisionen tegn på stråmandsvirksomhed.

16 store fiskere ejer 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk, mens ti fiskere ejer 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer, påviste Rigsrevisionen.

Flere politikere på Christiansborg har været stærkt kritiske over for koncentrationen. Sagen førte i august sidste år til, at Esben Lunde Larsen (V) mistede ministeransvaret for fiskeriområdet, som i stedet blev overtaget af ministerkollegaen Karen Ellemann (V).

