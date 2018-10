Anna Britta Nielsen, som er hovedpersonen i svindelsagen om 111 mio. kroner fra Socialstyrelsen, befinder sig et sted i udlandet. Men:

»Vi har en ide om, hvor hun befinder sig,« siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - til TV2.

Britta Nielsen er internationalt efterlyst for at have lavet underslæb for 111 mio. kroner i Socialstyrelsens tilskudsadministration.

Men da sagen blev optrevlet, og Britta Nielsen skulle anholdes, var hun ikke at finde – dog har bagmandspolitiet siden fortalt, at de forventer, hun er i udlandet.

Derfor er hun nu varetægtsfængslet in absentia af en dansk domstol.

Ifølge Michael Lichtenstein har politiet efterforsket sagen i et par uger, og det har medført en række spor, som politiet nu arbejder ud fra.

Det vigtigste er at finde Britta Nielsen og få hende anholdt, siger Lichtenstein til TV2. Han siger også, at de har en ret god idé om, hvor hun er, selvom han ikke offentligt vil komme med detaljer.

Desuden arbejder politiet med at beslaglægge de mange millioner, Britta Nielsen er anklaget for at have stjålet.

Politiet har blandt andet beslaglagt et sommerhus i Sverige, flere biler og penge på forskellige bankkonti.

Politiet arbejder nu i tre spor. De dokumenterer besvismateriale, sikrer værdier og jagter Anna Britta Nielsen. Michael Lichtenstein oplyser, at de er langt med de to første punkter, men at de fortsat mangler at få fat i den mistænkte.

»Hvis det viser sig, at der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende, er det selvfølgelig klart, at vi også skal have flest mulige penge tilbage i statskassen. Vi kan finde meget, men det sværeste er selvfølgelig at finde penge, der allerede er brugt,« sagde vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein tidigere mandag.

Britta Nielsen har foreløbigt kun givet lyd fra sig igennem sin advokat, Nima Nabipour. Ifølge ham har Britta Nielsen sagt, at »hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer«.